Estra Pistoia in trasferta. Con tanta voglia di fare

Per una tegola che si accomoda, un’altra si rompe. Jordon Varnado, reduce dall’infortunio alla caviglia patito contro Brescia, sarà della partita, Derek Ogbeide, invece, è in forte dubbio a causa di un attacco influenzale che lo ha costretto a dover stare fermo per tutta la settimana. "In generale stiamo bene – dice Nicola Brienza – Varnado ha ripreso ad allenarsi in questi giorni ma abbiamo avuto il problema di Ogbeide che invece è stato fermo a causa dell’influenza e per questo porteremo Basile e poi decideremo solo all’ultimo". L’Estra Pistoia andrà a fare visita a Brindisi (oggi ore 17.30) per un confronto tra due squadre che al momento sono ancora ferme al palo e con Brindisi che è fresca di esonero di coach Fabio Corbani con Dragan Sakotic arrivato venerdì per prendere in mano le redini della panchina brindisina.

"Lo sport è strano – prosegue Brienza – si vive di emozioni e di risultati e tutte le scelte che vengono fatte sono consequenziali a questi due aspetti. Brindisi è una squadra costruita non per stare in questa zona di classifica è andata vicinissima ad entrare in Champions League e alla fine la società ha fatto una scelta ma venti giorni fa le idee erano diverse e questo la dice lunga in merito al livello della squadra". Tanto per dirla diversamente Pistoia si troverà di fronte una squadra arrabbiata e con tanta voglia di riscatto. "Brindisi ha avuto delle difficoltà – afferma Brienza – ma giocando in casa e avendo cambiato allenatore avranno sicuramente voglia di dare una scossa alla stagione. Dobbiamo essere pronti ad una gara come quella contro Scafati in cui anche in quel caso la squadra di casa aveva forti motivazioni".

La gara contro Scafati potrebbe tornare utile per capire come affrontare una squadra ferita che ha bisogno di risollevarsi. "Aver affrontato Scafati ci può aiutare – spiega Brienza – soprattutto a capire che tipo di ambiente troveremo. A Scafati giocatori come Logan e Gentile hanno risposto da campioni quali sono, a Brindisi Johnson e Morris potrebbero fare altrettanto dal momento che hanno tutte le carte in regola per salire in cattedra. Non so che squadra ci troveremo di fronte visto che già coach Esposito aveva cambiato qualcosa nel modo di giocare e immagino che coach Sakotic anche se è arrivato da pochi giorni metterà qualcosa di suo. Diciamo che affrontando una squadra che ha voglia di riscattarsi e di farlo di fronte ai propri tifosi si può pensare che giochi una partita di cuore e di orgoglio che spesso porta ad agire in velocità e ad andare di istinto. Noi dovremo essere bravi a contenere alcuni giocatori importanti e provare a controllare il ritmo".

Maurizio Innocenti