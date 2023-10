Estra Pistoia, avanti tutta: "Abbiamo le carte in regola"

Partiamo delle buone notizie: l’Estra Pistoia per la prima volta da agosto questa settimana si è allenata al completo. Già perché sul parquet del PalaCarrara è tornato anche Jordon Varnado. "Questi giorni di lavoro mi hanno reso molto contento – ammette coach Brienza – perché siamo stati in palestra come dovrebbe starci una squadra di Serie A in termini numerici, di qualità e di intensità. Questo spero che serva anche per accrescere il nostro potenziale nel fare le scelte giuste nei momenti topici: quando hai più consapevolezza e capacità di giocare insieme, questi aspetti ti aiutano a fare quel che devi in partita. Varnado è andato bene ed è il motivo per cui parlo di una bella settimana di lavoro: però si tratta di un giocatore che, di fatto, è fermo da gara-4 di Torino essendosi allenato poco e sempre a singhiozzo. Al netto di questo, anche se indietro di condizione, è in campo e la sua presenza si sente e si vede, andando a migliorare il lavoro quotidiano della squadra. Sul suo impiego o meno decideremo dopo l’allenamento di sabato che faremo in Campania, un americano dovrà stare fuori e in base agli ultimi test farò la scelta su chi andrà nel roster".

Sentire dire da Brienza di dover addirittura scegliere chi tenere fuori tra gli americani è roba da non crederci visto che fino ad ora c’era il problema contrario e tenendo conto che Pistoia si troverà di fronte Scafati, pure lei a zero punti dopo due partite, non è male come notizia. Sì, perché la sfida di oggi (Scafati ore 19.30) è di quelle molto impegnative e al tempo stesso delicate. Entrambe le squadre sono alla ricerca dei primi punti in campionato e per tutte e due è una partita da vincere a tutti i costi.

Scafati è una squadra che ha molto talento, avrà un David Logan in cerca di riscatto e sulla panchina due allenatori, Brienza e Sacripanti, amici da una vita. "Hanno tanto talento e giocatori di categoria con esperienza uniti a scommesse fatte ma di valore – aggiunge Brienza – è chiaro che per loro, in questo momento, ha una valenza importante la gara giocandola in casa. Con avversari come Logan, Gentile, Pinkins, Robinson che hanno già campionati alle spalle in A, dovremo essere bravi ad estraniarci dall’ambiente e contenere la loro voglia di dimostrare di voler vincere".

"Magari da Logan, dopo l’eliminazione patita contro Pistoia l’anno scorso e le prime due gare non al massimo, mi aspetto che abbia extra-motivazioni e quindi ci sarà da stare attenti. E poi c’è Sacripanti che, oltre ad essere un grande amico, è un coach importante della categoria – conclude il coach –. Detto questo, negli anni non abbiamo mai avuto paura di nessuno e non sarà certo stavolta, siamo contenti del percorso di questa settimana e andremo in campo con la consapevolezza che, se riusciamo a fare le nostre cose nell’arco di tutta la partita, abbiamo le chance per portarci a casa la vittoria".

