Estra Pistoia alza la testa. Sfida difficile con Brescia

Una sfida, quella di oggi al PalaCarrara (ore 19.30) contro Brescia, ad alto tasso di difficoltà per l’Estra Pistoia. Non si tratta della solita frase fatta ma della pura e semplice realtà. Brescia viene da tre vittorie di fila e vanta un roster decisamente di livello, di contro Pistoia è ancora ferma al palo pur avendo sfiorato e in alcuni casi gettato via la vittoria. E’ questo il punto, i biancorossi hanno peccato soprattutto in aspetti che non sono allenabili, vedi esperienza, furbizia, malizia, che però hanno fatto la differenza. "Sappiamo di avere a che fare con aspetti allenabili e non – dice Nicola Brienza - noi possiamo solo minimizzare il numero di errori di ciò che possiamo controllare e, in questi casi, il mio compito è solo quello di stimolare un certo tipo di reazioni da parte dei ragazzi. E, allo stesso tempo, tutto l’ambiente inteso come staff, club e pubblico può aiutarci a fare una cosa che sulla carta è difficile ma che, però, si può provare a raggiungere. Ci vuole un extra-sforzo da parte dei ragazzi per colmare delle lacune e la componente ambientale ti può dare qualcosina in più". Ambiente ma anche tanta voglia di prendere la prima vittoria in campionato saranno gli aspetti in più sui quali dovrà fare affidamento Pistoia.

"C’è una sorta di nervosismo positivo – prosegue il coach biancorosso – anche perché noi, e non è una frase fatta, vogliamo vincere tutte le partite, anche a carte fra di noi, e quando perdi è normale che c’è malumore, è figlio della sconfitta. Bisogna essere bravi a trasformare tutto questo in fonte di ispirazione e voglia di migliorarsi: non siamo nel momento che un ko definisce la stagione. E’ una fase del campionato che, perdere in un certo modo, ti aiuta a diventare una squadra migliore per maturare ulteriormente e può essere funzionale, mentre se non fai il passo in avanti e non cresci come team allora il ko diventa un doppio macigno. Detto questo, è altrettanto vero che dopo un po’ inizia a dare fastidio ricevere complimenti e basta, senza prendere punti per la classifica".

L’Estra ci proverà oggi a prendere i primi punti in classifica sapendo di dover compiere un’impresa. "Brescia la ritengo una squadra da alta Eurocup che non fa la coppa – afferma Brienza – hanno collezionato tre vittorie e non sono casuali. Oggi, a livello di roster in LBA, li vedo dietro soltanto a Milano e Bologna per ciò che stanno dimostrando. Li possiamo arginare mettendo in campo tutto quello che ho detto in precedenza, sapendo che potrebbe non bastare vista la loro alta qualità ma siamo in casa, davanti al nostro pubblico e abbastanza arrabbiati per queste prime tre partite".

Maurizio Innocenti