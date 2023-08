Estra Pistoia al via: Oggi le prime sedute di Basket

Un urlo strozzato in gola. Il tradizionale appuntamento con il primo allenamento dell’Estra Pistoia quest’anno non ci sarà, o almeno non ci sarà oggi. Così l’entusiasmo dei tifosi biancorossi ad accogliere l’entrata in campo dell’Estra Pistoia non potrà liberarsi. Il parquet del PalaCarrara ha bisogno di alcuni ritocchi, un intervento di consolidamento e levigatura della pavimentazione, al quale seguiranno le operazioni di risegnatura e verniciatura, per rendere la superficie di gioco conforme agli standard della massima serie. La truppa di coach Brienza, dopo due giorni di test, inizierà la preparazione a Quarrata, dove si allenerà per almeno una settimana. Al PalaMelo, al mattino a porte chiuse e nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì anche nel pomeriggio, a porte aperte, dalle 16.30 alle 19. Sabato ingresso dalle 19.30 in poi per l’amichevole contro Chiusi valevole per il terzo trofeo Matteo Bertolazzi (palla a due ore 20.30). Inutile sottolineare che il trofeo dedicato a Matteo avrebbe meritato una cornice diversa, giocare in quel palazzetto che lo ha visto crescere e diventare l’idolo di un’intera città sarebbe stato il minimo. Dopo la partita contro Chiusi, l’unica di fronte al pubblico di Pistoia, l’Estra tornerà in campo sabato 9 e domenica 10 settembre per il torneo che si svolgerà a Sansepolcro per la Dukes Cup (nel mezzo il test, ancora non ufficializzato dal club, con Trapani Shark). Le partecipanti, oltre a Estra Pistoia, saranno Vuelle Pesaro, Napoli Basket e il CSO Voluntari (serie A rumena=. Il programma prevede sabato alle 18 la sfida tra Pistoia e Napoli. La domenica a partire dalle 16 ci sarà la finale per il terzo e quarto posto, alle 18.30 la finalissima. Della Rosa e compagni saranno poi di scena al trofeo Lovari di Lucca in programma il 15 e 16 settembre al PalaTagliate: in questo caso le avversarie saranno Vuelle Pesaro, Umana Reyer Venezia e Derthona Basket. Ultimi test giovedì 20 settembre alle ore 18.30 contro la Vanoli Cremona a Modena e venerdì 28 settembre contro Reggio Emilia con location da definire.

Maurizio Innocenti