Estra, le certezze di Willis. E le emozioni dell’ex Bongi

"Non contano i colori indossati ma quelli portati nel cuore: Fabio biancorosso per sempre". Fabio Bongi in sala stampa ripensa a quelle parole, a quello striscione che la Baraonda Biancorossa gli ha voluto dedicare e riesce a stento a trattenere l’emozione anche se qualche lacrima riga i suoi occhi. "A memoria a Pistoia gli striscioni sono stati fatti solo per gente che ha fatto grandi cose, non pensavo di finirci nel mezzo – dice Bongi, ora vice coach dell’Aquila Trento –. Pagherò una pizza ai miei amici in curva perché mi hanno fatto un regalo stupendo, non me lo aspettavo ma ne sono onorato. La partita mi ha aiutato a distrarmi da tanta emozione, i primi cinque minuti non riuscivo a guardare la curva perché non mi rendevo conto di ciò che stesse succedendo". Bongi quello striscione se lo merita tutto perché è di diritto tra coloro che hanno fatto grandi cose a Pistoia. "Ci ho messo passione – prosegue Bongi – e se vengo omaggiato ne sono contento, ci ho messo la passione come quelli che sono venuti dopo di me e che ci sono adesso". L’ex biancorosso ha parole al miele per Pistoia. "Devo rendere merito alla squadra e alla società per essersi fatte trovare pronte in questa serie A – dice Bongi – Per noi questa vittoria vale doppio perché sappiamo quanto sia dura vincere al PalaCarrara, faccio i complimenti a Brienza e Samnugaro perché si vede che hanno fatto un buon lavoro. Auguro ogni bene a Pistoia e spero che i punti arrivino presto".

C’è un altro che si augura che i punti arrivino presto, anzi, che ne è sicuro. Payton Willis non ha dubbi sul fatto che l’Estra Pistoia possa competere in questo campionato giocandosela con chiunque. "Sappiamo che possiamo competere con tutti – afferma la guardia biancorossa – e le due partite giocate le abbiamo perse noi e per questo sappiamo che possiamo fare molto meglio. Se ci manca il killer instinct? Non è questo il problema perché la partita l’abbiamo perso al rimbalzo, Trento ci ha messo in difficoltà sotto questo punto di vista ed è qui che si è deciso il match". Willis, per lui una prestazione decisamente positiva, è sicuro che con il ritorno di Varnado e quindi con la squadra al completo le cose possano cambiare. "In pre season abbiamo avuto diversi problemi legati agli infortuni – dice – ma la chimica di squadra c’è ed è buona, ci manca Varnado e con il suo rientro faremo sicuramente un passo in avanti". Infine una dedica per il pubblico che contro Trento ha fatto vedere a tutti quanta voglia ci sia di difendere questa serie A. "E’ stato fantastico – ammette Willis – quando siamo usciti dal tunnel e ci siamo trovati davanti quella bolgia abbiamo accusato un po’ l’emozione. Questi tifosi meritano tante vittorie e noi faremo di tutto per accontentarli".

