Estra esaltante, Tortona dominata. L’obiettivo salvezza è a un passo

Estra Pistoia

84

Bertram Tortona

71

ESTRA PISTOIA: Willis 16, Della Rosa 3, Moore 16, Saccaggi 2, Del Chiaro 4, Varnado 7, Wheatle, 11, Hawkins 15, Ogbeide 10, Stoch ne, Dembelè ne. All. Brienza.

BERTRAM DERTHONA TORTONA: Zerini 1, Ross 10, Dowe 8, Candi 3, Strautins 1, Baldasso 16, Kamagate 12, Severini 10, Obasohan 2, Weems 2, Radosevic 6. All. De Raffaele.

Arbitri: Baldini, Borgo, Marziali.

Parziali: 23-17, 45-30, 57-54.

Note: tiri da due Pistoia 17/34, Tortona 16/35. Tiri da tre Pistoia 13/29, Tortona 9/30. Tiri liberi Pistoia 11/15, Tortona 12/14.

L’Estra si toglie di dosso le scorie di tre sconfitte consecutive con una vittoria fondamentale nella corsa salvezza. Tortona battuta e dominata con una delle migliori prestazioni dell’anno. Pistoia vince con la difesa e con il contributo di tutti, anche degli italiani dalla panchina, importantissimi nell’allungo decisivo dell’ultimo quarto.

La cronaca. L’Estra parte subito forte. La difesa che tiene è sempre un ottimo viatico per l’attacco e Pistoia con Willis e Hawkins apre la scatola di Tortona martellando da tre punti. Dopo un buon primo quarto, Pistoia allunga nel secondo. Prima l’asse Wheatle-Ogbeide che sotto fa il bello e cattivo tempo, poi le mani calde di Hawkins scavano il solco per l’Estra che chiude il primo tempo sul +15 (45-30).

Nel terzo quarto accade ciò che non ti aspetti o almeno non in queste proporzioni. Tortona reagisce e non poteva essere altrimenti alzando la difesa soprattutto a livello di aggressività, ma Pistoia stacca la spina in attacco e subisce un parziale di 13-0 stando ben 6 minuti segna segnare un canestro. I biancorossi si innervosiscono ed a farne le spese è Varnado che si prende un tecnico, per lui è il quarto fallo, ed è costretto ad accomodarsi in panchina, così come Obasohan per reciproche scorrettezze. Tortona non solo rientra in partita, ma a 3’ dalla fine passa in vantaggio (47-49) sfruttando anche un fallo tecnico fischiato a Moore.

Tutto da rifare per Pistoia che però impiega un amen per rimettere la partita sui binari giusta. Capitan Della Rosa suona subito la carica con una tripla di un’importanza vitale perché scuote la squadra che torna a macinare gioco. Dopo 2’ Pistoia è di nuovo a più 10 (64-54) e con il match decisamente in mano. Tortona prova l’ultimo colpo di coda ma questa volta i biancorossi non mollano, vedono lo striscione del traguardo e vanno dritti come un carrarmato portando via tutto e tutti. Wheatle, Varnado e Hawkins con tre triple mortifere chiudono i conti senza nessuna possibilità di un ritorno da parte di Tortona.

Maurizio Innocenti