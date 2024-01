Estra, entusiasmo alle stelle. Volano gli abbonamenti

L’Estra Pistoia ha chiuso il girone d’andata con 16 punti che rappresentano la seconda migliore prestazione nella storia di Pistoia eguagliando quella del ‘95/’96 targata Madigan con in panchina Dule Vujoševic: in quell’occasione la squadra riuscì a conquistare un posto nelle coppe europee. Il miglior girone d’andata rimane quello della stagione 2015/2016, la prima di "El Diablo" Vincenzo Esposito in panchina in cui i biancorossi chiusero a quota 20 strappando il pass per le Final Eight di Coppa Italia. E a proposito di Final Eight, la Lega ha ufficializzato le date: Pistoia scenderà in campo nei quarti contro Venezia mercoledì 14 alle 20,45.

Intanto, in città si respira entusiasmo, come testimonia la seconda parte della campagna abbonamenti "Insieme nella galassia: il ritorno" che ha già raggiunto la quota significativa di 150 tessere staccate. Un traguardo importante che, innanzitutto, porta il numero complessivo di tifosi abbonati a superare quota 2mila (erano 1.973 i "fedelissimi" a fine estate) e conferma il grande entusiasmo intorno alla squadra, come dimostra il tutto esaurito realizzato contro la Virtus Bologna e le 3.600 presenze fatte registrare contro Cremona. Al riguardo la società ricorda che la campagna abbonamenti per il girone di ritorno (7 partite in tutto) si concluderà martedì 16 gennaio alle 13.

Da registrare che anche in occasione della partita contro Cremona è arrivata un’altra sanzione per la società da parte del giudice sportivo. "Ammenda di 1.467 euro per offese, collettive e frequenti, del pubblico nei confronti degli arbitri e per un individuo isolato che ripetutamente, tra il 3° ed il 4° quarto, percuoteva il plexiglass a protezione del tavolo degli Ufficiali di Campo". L’unica nota negativa di una serata magica e speciale che ha regalato all’Estra Pistoia e ai suoi tifosi una grande soddisfazione, un premio per il lavoro svolto fino ad ora. Pistoia avrà la possibilità di giocarsi le proprie chance contro le migliori sette d’Italia e già esserci è meraviglioso ma c’è da giurare che questi ragazzi non si accontenteranno.

Maurizio Innocenti