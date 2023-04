Esordio play-off per Bottegone Blu riposa con un occhio alle rivali

Scende in campo Bottegone. Nel fine settimana in cui il Blu Volley Quarrata reciterà la parte di spettatore interessato alla seconda sfida-playoff di C femminile tra Tre Emme V.p. Volley e Carpe Diem Firenze Manutenzioni, in programma a Seravezza, e la Zona Mazzoni Pistoia sarà di scena dalle 21 a Nodica col Migliarino Volley per quelli di D maschile, ecco finalmente il Progetto Volley Bottegone. La squadra, allenata da Michele Barbiero, ha impiegato una vita per disputare la serie D femminile e al primo anno nella categoria potrebbe già passare in C: per arrivarci subito, senza passare dalla seconda fase dei playoff, dovrà battere questa sera la Valdelsa Laghi (dalle 21 a Colle di Val d’Elsa) e ripetersi sabato prossimo 29 aprile in casa contro la Robur Massa (dalle 21.15 alla King). Nel primo confronto, Massa ha avuto la meglio di Valdelsa 3-2. "Abbiamo svolto un allenamento congiunto con la Mazzoni – fa sapere il diesse Luigi Speciale –: ci stiamo preparando alla battaglia".

G.B.