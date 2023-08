Esordio casalingo in Serie C: Bottegone e Agliana pronti a giocare

Bottegone e Agliana debutteranno tra le mura amiche. Sono usciti i calendari della serie C unica: nel girone A, la Valentina’s esordirà sabato 30 settembre 21.15, alla palestra King di Bottegone, contro Montevarchi, mentre nel girone B l’Endiasfalti giocherà domenica 1° ottobre, dalle 18 al PalaCapitini di Agliana, contro la Juve Pontedera. Prima trasferta per Bottegone domenica 8 ottobre, dalle 18 a Siena sponda-Costone; per Agliana domenica 15 ottobre, dalle 18 a Pisa. La prima fase del campionato inizierà il 30 settembre e terminerà il 18 febbraio 2024. Ancora da definire le date dei playoff. La Endiasfalti riposerà nella seconda giornata di andata e ritorno. Più precisamente il fine settimana del 7 e 8 ottobre e quello del 16 e 17 dicembre. Per quanto riguarda l’unico derby, quello contro Monsummano, si giocherà il 4 novembre in casa dei valdinievolini e il 21 gennaio nella Piana pistoiese. Da segnarsi sul calendario domenica 29 ottobre: alla quinta d’andata i neroverdi affronteranno la Mens Sana, in uno dei palasport più importanti d’Italia. I due gironi, d’andata e ritorno, si chiuderanno con le gare contro la Fides Livorno: il 2 dicembre fuori casa, il 18 febbraio davanti ai propri tifosi. Bottegone osserverà il turno di riposo alla quarta giornata, mentre la chiusura della prima fase sarà, sempre alla "King", il 17 febbraio contro la Pallacanestro Prato Dragons.

G.B.