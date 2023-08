Enki Brown Effe trionfa nel memorial Franchini

All’ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme, nel secondo sabato di agosto, si è svolta la 22^ giornata stagionale di trotto con l’intero programma dedicato all’Avis (Associazione Volontari Italiani Sangue) locale e regionale e con una dedica speciale ad Alessia Franchini, giornalista ippica ed amica del Sesana, scomparsa ad inizio 2020 a soli 51 anni. CI sono stati tanti gli spunti interessanti, in particolare per la prova clou, il Premio Avis Comunale Pisa – Memorial Alessia Franchini -, con protagonisti i cavalli di 3 anni in una affollata prova sui 1640 metri (valida anche come II Tris): molto giocata, Enki Brown Effe ha fatto felici i suoi sostenitori imponendosi con Alberto Garruto in un ben calibrato percorso di testa. Agevolata da diverse squalifiche nella fase iniziale (tra le quali quella dell’atteso ospite campano Escobar Sm), la cavalla di Holger Ehlert non ha avuto difficoltà a conquistare il comando e con un primo chilometro tranquillo sul piede dell’1.16: sul penultimo rettilineo Eroico Gams, dalla terza posizione, provava a tastare il polso alla battistrada ma anche il cavallo di Casillo finiva con lo sbagliare. Così Enki Brown Effe è giunta senza patemi in retta e lì ha potuto controllare sino in fondo il tentativo dell’appostato Ethan, centrando la quarta vittoria della carriera al nuovo record di 1.14.5. Più indietro Evoque D’Arc che vinceva la volata per il terzo posto su Kylie e su uno sfortunato Eguador, che aveva perso terreno sulla prima curva per scansare qualche rivale in errore. La pista tirata a lucido permetteva grosse velocità già dalla prova di apertura, che vedeva la netta affermazione di Desiree Joyeuse e Nicolò Mollo nel Premio Avis Buggiano, la ‘reclamare’ sui 1640 metri per cavalli di 4 anni con alla guida gli allievi: velocissima dalla seconda fila tanto da sistemarsi subito terza, la cavalla del team Bellei (Emily alla proprietà e papà Enrico al training) era agevolata dalla lotta iniziale per il comando tra Dallas dei Greppi e Day Love Dipa, e così, Desiree Joyeuse non aveva difficoltà a sbarazzarsi del battistrada al km in 1.14.5 per poi rendersi intangibile a media di 1.13.1.