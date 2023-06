Endiasfalti, il faro sarà ancora capitan Nieri Settore giovanile: è separazione con Billeri

Una conferma pesante e una separazione importante. La Pallacanestro Agliana 2000, targata Endisfalti, saluta la conferma di capitan Alessandro Nieri, per la tredicesima stagione consecutiva in maglia neroverde, e il distacco da coach Marcello Billeri, che ha lasciato il suo incarico di responsabile del vivaio. "Sono sempre più orgoglioso del percorso che sto affrontando ad Agliana – le parole di Nieri –. La decisione di continuare con questa maglia nasce innanzitutto dalla profonda stima e fiducia che nutro nei confronti del presidente Simone Caramelli e del direttore sportivo Claudio Occupati, due persone che mi hanno accolto a braccia aperte quando ero ancora un ragazzino e mi hanno dato l’opportunità di diventare un giocatore importante per la società. È un nuovo punto di partenza, con l’arrivo di coach Gambassi". "Billeri è stato con noi 4 anni e posso solo ringraziarlo per il grande lavoro svolto", fa sapere patron Caramelli. "Ringrazio la società e in particolare Caramelli per l’opportunità concessami – asserisce Billeri –. Lascio con molto rammarico e dispiacere: una scelta sofferta, legata solo ed esclusivamente a un aspetto tecnico e di crescita del progetto".