Endiasfalti Agliana e Francesco Tuci: Amore Infinito dal Parquet al Dirigente di Basket

La seconda vita sportiva di Francesco Tuci. L’ex cestista di Pistoia Basket ed Endiasfalti Agliana, molto conosciuto in città, dopo due brutti infortuni (rottura di entrambi i tendini d’Achille) si è laureato in scienze dell’alimentazione all’università di Firenze e proseguirà la sua carriera come dirigente nella Pallacanestro Agliana 2000 del presidente Simone Caramelli. Adesso è ufficiale: dopo cinque annate da giocatore, la carica da dirigente. In neroverde Francesco affiancherà il team manager Claudio Piccioli e il diesse Claudio Occupati. Una decisione arrivata dal profondo del cuore, visto lo splendido rapporto tra il sodalizio della Piana e "Tux", centro classe 1992, che purtroppo nelle ultime stagioni ha patito due brutte cadute, rialzandosi sempre con notevole coraggio. "Con la società c’è sempre stato un bellissimo rapporto, sia dentro che fuori dal campo – sottolinea lui –. Per me è solo un piacere restare in un ambiente in cui mi sento a casa". La sua trafila sportiva è iniziata al Pistoia Basket, dapprima nelle giovanili e poi con la prima squadra, dov’è rimasto sino a vent’anni. Poi le tappe di Monsummano in C e al Cus Torino in B, per due campionati. Da lì ancora in cadetteria, dapprima a Padova e poi a Domodossola. Infine, di nuovo a casa per dedicarsi agli studi. "Ad Agliana – confessa Tuci – sotto la guida di coach Mannelli mi è stata data la possibilità di giocare il miglior basket della mia carriera". Adesso dovrà dare un contributo diverso ma altrettanto importante.

G.B.