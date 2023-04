"Emozionato all’idea di giocare i playoff"

La Gtg Pistoia può ancora provare a centrare il quinto posto in classifica, almeno sulla carta: per farlo deve arrivare davanti a Cento e in queste ultime due partite del girone giallo sarà anche questo l’obiettivo dei biancorossi. E’ un’impresa difficile a partire dal match di domenica contro Cremona (PalaCarrara ore 17), ma Pistoia ci proverà come ha sempre fatto forte di una crescita di squadra maturata proprio in queste ultime partite e un ritrovato Zach Copeland. "L’A2 mi ha messo molto alla prova – dice Copeland – mi sto ambientando bene ed è sicuramente il campionato più difficile in cui ho giocato fino ad ora. In questa seconda parte della stagione ho dovuto correggere alcune cose perché le squadre mi conoscono, gli avversari mi raddoppiano, ho guardato tanti filmati per vedere come migliorare e correggere gli errori fatti in precedenza. Sono emozionato di giocare i play off – aggiunge –: ogni giocatore vuole sempre giocare partite che contano dove senti la pressione addosso per dare il meglio. Dalle sconfitte abbiamo imparato molto, il coach ci ha fatto vedere i video ed ora abbiamo un’idea migliore su come ci affronteranno e come noi dovremo affrontare gli altri".

Domenica torna anche la raccolta fondi per sostenere Luce, la bimba valdinievolina affetta dalla sindrome di Chops. Luce assieme a mamma Reina Raffo e papà Luca Battiloni, è già stata ospite del PalaCarrara nell’ultima partita giocata dalla Giorgio Tesi Group contro Treviglio, ma domenica prossima avrà tutto un altro sapore. Dedicata a lei ed a Mario, l’unico altro bambino in tutta Italia nelle sue stesse condizioni di salute, ci sarà una raccolta fondi per far accrescere la somma di denaro che i genitori della ragazza, che oggi frequenta la terza media, stanno racimolando assieme all’altra famiglia per andare negli Stati Uniti e far partire la sperimentazione di un farmaco che possa far convivere meglio con la Sindrome di Chops che ha colpito Luce, così come solo un’altra trentina di persone in tutto il mondo. Il mondo dello sport pistoiese si è subito interessato alla sua storia: domenica, pertanto, all’ingresso della tribuna centrale del PalaCarrara ci sarà un apposito spazio dove si potrà effettuare una donazione per la battaglia che Reina, Luca e Luce stanno portando avanti.

Da segnalare l’ingresso agevolato per i giovani: gratis fino a 10 anni, solo 5 euro per il gli under 18. In ogni settore tranne la tribuna centrale. Bottegino aperto domani (10-12.30, 17-19.30) e domenica (10-12 e dalle 15 all’inizio del match).

Maurizio Innocenti