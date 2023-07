Edy Girifalco Gio si conferma nel gp Terme E Corsaro San strappa il pass per Ferragosto

di Martina Nerli

La 69esima edizione del gran premio Società Terme conferma la superiorità tecnica di Edy Girifalco Gio. Dopo la vittoria nel Nazionale che in qualità di corsa di gruppo I gli ha consegnato il pass per il Derby, non poteva che scendere in pista a Montecatini come favorito. A facilitare il compito anche la rottura al via del rivale Ek del Ronco, in partenza ad avere la meglio è stato Eagle Man che una volta al comando dopo 200 mt ha logicamente fatto sfilare il favorito. Santo Mollo in sulky a Edy rallenta e gestisce parziali comodi mentre il compagno di allenamento Eolo Jet lo accompagna all’esterno. Il ritmo non cambia fino al mezzo giro finale quando il leader allunga il passo, nessuno muove all’esterno e arriva il palo con le stesse posizioni della corsa. Eolo Jet è secondo comodo mentre Eagle Man fermo in corda per tutto il percorso conferma il terzo posto. Corsa facile per il campioncino di Stefano Bondi che da quando è in allenamento da Alessandro Gocciadoro non sbaglia un colpo. E se il Terme ha mancato di suspense e velocità, il Premio Consiglio Regionale della Toscana ha invece coinvolto il pubblico con un finale a sorpresa. A strappare il biglietto per il Città Di Montecatini 2023 è stato Corsaro San, cavallo cresciuto in maniera esponenziale ed interpretato in maniera perfetta da Francesco Facci in veste di catch driver. Vincerò Gar al comando per tutta la corsa mentre il targato San è dietro che non perde un centimetro, in retta Corsaro sfrutta l’open stretch per passare di dentro e battere il leader. È una grande occasione per l’allievo di Afrim Shmidra allenato a Migliarino Pisano che a cinque anni scopre carte interessanti e tenta il primo colpo grosso della carriera nel gran premio di ferragosto. Tra le vittorie più belle della serata sicuramente quella del puledro Faramir As che lascia il pubblico a bocca aperta chiudendo la partita isolato al comando con un promettente 1.16.2. È sicuramente un cavallo importante, Marco Volpato in sulky ha dovuto fare ben poco perché questo giovanissimo figlio di Muscle Mass sembra saper leggere e scrivere. Due corse e due vittorie, la prima a Cesena poi la conferma al Sesana, segnatevi il nome perché sentirete sicuramente riparlare di questo bel cavallo. L’unica femmina ad aver vinto nella serata è Ambra Matto nella corsa gentleman che torna al successo quattordici mesi dopo l’ultimo alloro. Il Sesana vestito a festa è sempre un bel vedere, anche il convegno di sabato ha riscosso successo come qualità di corse ma anche come pubblico che partecipa attivamente alle tante attività proposte a bordo pista.