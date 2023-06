Edoardo Banchelli, dodicesima stagione consecutiva con Bottegone, il capitano riparte dalla Serie C

Bottegone riparte dal suo capitano. Il primo tassello per la

nuova ed impegnativa stagione di serie C è quello di Edoardo Banchelli. Ala, 28 anni, "Edo" ha speso tutta la sua carriera con i colori gialloneri cuciti addosso facendo il suo esordio, da giovanissimo, in Serie B per poi giocare in tutti i campionati ai quali ha preso parte la società nelle ultime undici stagioni, in maniera consecutiva. Per lui, quindi, inizia la dodicesima avventura in prima squadra, con l’intento di farsi trovare subito pronto dopo il lungo infortunio che lo ha costretto a restare fuori dal parquet per dieci mesi nello scorso campionato di serie D ma che lo ha visto rientrare in campo nel momento clou della stagione. Per lui, ovviamente, rimane sempre come focus anche l’impegno ed apporto per Bottegone Basket Junior come responsabile dell’academy.

"E’ una riconferma meritata – dice Maurizio Milani, coach della Valentina’s Camicette Bottegone – ha fatto degli anni in Serie D di grande livello prima di vivere un momento molto difficile a causa del grave infortunio rimediato nei playoff dello scorso campionato. Ha lavorato duro per ristabilirsi, è rientrato e, nel finale di stagione, ci ha dato una mano facendo rivedere il giocatore che conoscevamo. Penso che confrontarsi per lui in una categoria superiore sia uno stimolo ulteriore a fare bene: per noi, ovvio, che si tratta del capitano è sappiamo quanto sia punto di riferimento nello

spogliatoio e non solo".