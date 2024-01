Eccellenza. Scivolone del Ponte Buggianese. Pro Livorno, tre punti di rigore

PONTE BUGGIANESE

0

PRO LIVORNO

1

PONTE BUGGIANESE Rizzato; Palmese (39’ st Kapidani), Martinelli (27’ st Sali), Zocco, Belluomini, Chelini, Giannini (34’ st Ferrari), Gianotti (15’ st Pievani), Granucci, Nardi, Gargani (15’ st Zani). A disp. Santalucia, Chiti, Seghi, Birindelli. All. Gutili.

PRO LIVORNO Serafini; Solimano, Lucarelli, Montecalvo, Cavalli, Lischi A, Montagnani (31’ st Putrignano) Santagata, Lucchesi (39’ st Di Fiandra) Signorini, Quilici (45’ st Fornaciari). A disp. Marchetti, Lischi L, Accordino, Turini, Maffei, Gianfranchi. All. Donzella.

ARBITRO Rotondo di Frattamaggiore.

MARCATORE Lucchesi su rig. al 44’ pt.

CALCIO

Domenica di campionato amara per il Ponte Buggianese, battuto per 1-0 dalla Pro Livorno. Al "Pertini" decide il tutto una rete su rigore, segnata da Lucchesi a fine primo tempo. Dopo le due vittorie consecutive ottenute contro Camaiore e Castelfiorentino, la squadra allenata da Gutili parte davvero bene. Prima è Gargani a sfiorare il gol del vantaggio, poi sono Martinelli e Granucci ad andare vicini alla rete. Al 43’ il Ponte Buggianese perde palla in attacco, e subisce una rapida ripartenza della Pro Livorno, che arriva al tiro con Lucchesi: sulla sua prima conclusione Rizzato è attento e respinge, mentre il secondo tentativo è bloccato da Chelini con il braccio, regalando così il penalty agli ospiti, trasformato dallo stesso Lucchesi. Nella ripresa la squadra di casa attacca a spron battuto, ma senza riuscire a impattare. Per la Pro Livorno tre punti d’oro per la lotta salvezza, chance persa per il Ponte.

Simone Lo Iacono