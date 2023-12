Eccellenza. Provaci, Ponte Buggianese: "Ma con la ’big’ Cuoiopelli ci saranno tante assenze»

Il Ponte Buggianese termina il 2023 ed il girone d’andata col botto. Al "Pertini" arriva la Cuoiopelli, squadra prima in classifica nel girone A d’Eccellenza, e vista da tanti addetti ai lavori come la favorita per la vittoria del campionato. La gara contro la squadra allenata da Roberto Falivena arriva in un momento molto particolare per i pontigiani. Da diverse domeniche infatti mister Gutili è alle prese con le tante defezioni: infortuni o squalifiche infatti decimano quasi sempre il roster bianco-rosso. Nonostante tutto ciò, il Ponte ha sempre giocato alla pari contro tutti e ha portato a casa punti e prestazioni di buon livello. Manca purtroppo la vittoria, che tra le mura amiche addirittura non si registra dal 21 ottobre scorso, giorno in cui i ragazzi di Gutili ebbero la meglio contro la Tuttocuoio, altra squadra che in tanti vedono tra le papabili per il salto in D. Che sia di buon auspicio per la difficile partita in programma oggi? "Purtroppo abbiamo dei problemi fisici, con alcuni ragazzi che ultimamente non sono potuti andare in campo – spiega il diesse Attilio Sensi –. Si spera di recuperarli tutti quanti, da qui in avanti. La gara contro la Cuoiopelli è davvero tosta. Giochiamo infatti contro la capolista. I ragazzi hanno fatto sempre bene. Anche domenica scorsa contro il Cecina sono andati in campo tanti giovani, che si sono comportati più che bene. Ci mancano quei punti che purtroppo non siamo riusciti a fare in casa della Geotermica. Noi comunque daremo sempre tutto in campo, e si spera di recuperare quei ragazzi che sono fuori per infortunio, per poter fare ancora meglio".

Simone Lo Iacono