Eccellenza. Ponte, un pari che sa di beffa. Ma Gutili si gode bomber Gargani

Senza Sali, Granucci, Zocco e Chelini, che ha alzato bandiera bianca poco prima dell’incontro per colpa della febbre alta, il Ponte Buggianese avrebbe forse messo la firma sulla possibilità di tornare a casa dalla gara esterna col Lanciotto con un punto in tasca. Invece a fine partita c’è molto rammarico, perché il 2-2 finale è arrivato in maniera rocambolesca.

Dopo essere andati sotto, i bianco-rossi avevano rimediato, e si erano portati anche sul 2-1. L’espulsione di Verdi a fine primo tempo aveva messo in discesa la gara per i pontigiani. E invece il gol del 2-2 segnato da Frezza nel secondo tempo, è stato come una doccia fredda per i ragazzi guidati da Gutili, che non hanno poi più trovato il guizzo giusto. "È mancato lo spirito giusto – spiega il tecnico – perché forse abbiamo pensato in 11 contro 10 di poter gestire al piccolo trotto. E invece così non è stato. Avevo messo in guardia i ragazzi nel corso dell’intervallo, ma si vede che non è bastato. È venuto fuori questo pareggio, che tutto sommato alla fine è giusto visto che non abbiamo saputo sfruttare la superiorità numerica". Al "Ballerini" ha giocato molto bene Gargani, che ha pure segnato un gran bel gol, al termine di una stupenda azione personale. Sul giovane giocatore mister Gutili ha speso queste parole: "Sono contento per Filippo, che ha fatto una partita di livello. Oltre al gol, l’ha condita con altre cose importanti, fatte al servizio della squadra".

Simone Lo Iacono