Eccellenza. Pari del Montecatini a Perignano

FRATRES PERIGNANO

1

V. MONTECATINI

1

PERIGNANO Colucci, Gemignani (21’ st Pennini), Scremin (28’ st Porcellini), Freschi (15’ st Zefi), Acosta, Mancini, Rosi, Ficarra (30’ st Baggiani), Taraj, Arvia, Sciapi. A disp. Gliatta, Ceccanti, Petri, Martinelli, Guarente. All. Cristiani.

MONTECATINI Gega, Gamberucci, Lucchesi (24’ st Natali), Fanti, Fedi, Torracchi, Lici, Pratesi (24’ st Rinaldi), Ba, Bibaj, Volpi (30’ st Alessiani). A disp. Cortopassi, Coselli, Del Carlo, Giulianelli, Liberto, Rosati. All. Tocchini.

ARBITRO Solito di Piombino.

MARCATORI Bibaj al 33’, Sciapi al 45’ pt.

Nell’anticipo del sabato il Valdinievole Montecatini pareggia per 1-1 contro il Fratres Perignano, ringraziando Gega che in pieno recupero para a Sciapi il rigore che poteva condannare i termali al ko.

La cronaca. Al 33’ Ba serve Pratesi, che poi passa a Bibaj Gersi, che riceve la palla e scarica un tiro imprendibile per Colucci: la palla prima sbatte sul palo interno, e poi finisce in rete, portando così avanti il Montecatini. Montecatini che gestisce bene la gara, ma che subisce il pari al 45’ su rigore di Sciapi.

Nella ripresa il Montecatini continua a mettere in difficoltà i padroni di casa, che mai vanno al tiro. Al 55’ Bibaj Gersi tira debolmente verso Colucci, ma è trattenuto da un difensore del Perignano: gli estremi per il rigore sembrano esserci, ma Solito non interviene. All’86’ Solito grazia Mancini, già ammonito, che stende giù un Ba lanciato a rete. A farne le spese è però mister Tocchini, che viene espulso. Al 94’ gli animi si scaldano parecchio: il Montecatini mette palla fuori, per permettere ad un avversario di essere soccorso in campo; la palla non viene restituita dal Perignano, che continua a giocare, conquistando due corner. Da uno di questi parte un colpo di testa, che Fanti blocca con la mano. Espulsione per lui, e di nuovo calcio di rigore del Perignano, che Sciapi si fa parare da Gega.

Simone Lo Iacono