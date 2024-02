Eccellenza. Pareggio giusto fra Zenith Prato e Ponte Buggianese

Zenith Prato

Ponte Buggianese

ZENITH PRATO: Brunelli, Bucciantini (33’ st Gonfiantini), Castiello, Mariani, Luka (22’ st Casini), Lunghi, Kouassi, Saccenti, Chiaramonti, Moretti (22’ st Falteri), Ciravegna. A disp. Pellegrini, Lombardi, Mari, Casini, Buscema, Macchi, Braccesi. All. Settesoldi.

PONTE BUGGIANESE: Rizzato, Palmese (42’ Kapidani), Martinelli, Zocco, Belluomini, Chelini, Giannini, Gianotti, Sali (8’ st Gargani), Nardi, Pievani. A disp. Santalucia, Chiti, Seghi, Ferrari, Birindelli, Passaretta, Zani. All. Gutili.

Arbitro: Fresu di Sassari.

Pareggio giuso fra Zenith e Pone Buggianese. La prima frazione di gioco ha vistoi pratesi più propositivi, decisivi un paio di interventi di Rizzato. Nella ripresa il Ponte cresce e recrimina per un calcio di rigore non concesso per fallo subito da Martinelli. Alla fine arriva un pari che accontenta tutti.

Simone Lo Iacono