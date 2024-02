Eccellenza: il Ponte Buggianese fa visita al Tuttocuoio. Il Montecatini può permettersi solo la vittoria

Il Valdinievole Montecatini con i suoi venti punti è pronta ad ospitare la Geotermica che ne ha 13 e con i suoi 35 gol subìti è la squadra che ha il passivo peggiore. Per i pisani potrebbe essere l’ultima spiaggia per cercare di evitare la retrocessione diretta. Con la forbice portata a tredici punti dalla salvezza servirebbe davvero un miracolo trovare le forze per evitarla. I termali sono tornati a vincere sul proprio terreno contro l’altra (quasi) condannata alla retrocessione, Il Castelfiorentino, ed è per questo che vogliono centrare la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche. Non ci sarà Veraldi mentre Abdullaye Ba è incerto, per il resto della truppa mister Tocchini ha tutti a disposizione. "In palio ci sono ancora 27 punti – le parole del tecnico termale – dobbiamo conquistarne un bel po’, ce la metteremo tutta, abbiamo scontri diretti in casa prima della sosta pasquale che sarà dal 17 marzo al 7 aprile per permettere lo svolgimento del torneo delle Regioni, per cui vorremmo metterne al sicuro il più possibile. Siamo tornati a vincere in casa col Castelfiorentino – ha aggiunto Tocchini – dobbiamo ripeterci con la Geotermica, sono certo che non sarà facile perché loro faranno il possibile per non perdere ma anche noi non ci possiamo perdere passi falsi, non ci dovremmo far prendere dalla tensione e dalla paura altrimenti va tutto alle ortiche, concentrazione e via a testa bassa". Questa la probabile formazione: Gega, Fanti, Lici, Natali, Fedi, Torracchi, Pratesi, Volpi, Rosati, Bibay, Liberto.

Nel girone A di Eccellenza in campo anche il Ponte Buggianese sul campo della capolista Tuttocuoio. Gutili, squalificato per due turni e quindi in tribuna, sarà senza tre pedine fondamentali come Chelini, Gianotti e Gargani. Ma il Ponte Buggianese non è una squadra che tende ad auto-commiserarsi, e che nelle grandi difficoltà dimostra sempre di saper combattere. La vittoria manca manca già da quasi un mese e la situazione legata alla lotta per non retrocedere inizia a farsi un po’ pericolosa. Contattato per esprimere il suo parere sul match in programma oggi sul campo della capolista, il dirigente Gianni Sensi ha puntato sullo spirito che la squasdra dovrà avere per competere con il Tuttocuoio: "Siamo consapevoli che andremo ad affrontare una delle migliori formazioni di questo campionato. Però siamo consci anche delle nostre qualità, e del fatto che all’andata siamo riusciti a battere il Tuttocuoio. Cercheremo di ripeterci, anche perché a noi servono punti, per poterci salvare e per poterci allontanare dalle zone pericolose della classifica".

Stefano Incerpi

Simone Lo Iacono