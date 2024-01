Eccellenza. Il gioco c’è, i gol invece no. Montecatini beffato nel finale

montespertoli

1

montecatini

0

MONTESPERTOLI: Biotti; Corradi, Marconi, Trapassi, Calonaci, Pecci, Falconi (19’st Marcacci), Anichini, Cioni (40’st Conti), Maltomini, Leoncini (1’st Lotti). All.: Sarti.

MONTECATINI: Gega; Lici, Lucchesi, Veraldi, Coselli (41’st Del Carlo), Torracchi, Pratesi (25’st Natali), Besson, Rosati, Bibaj Gersi, Volpi (37’st Giulianelli). All.: Tocchini.

Arbitro: Norci di Arezzo.

Marcatore: 37’st Anichini.

Note: ammonito Torracchi (VM).

Un gol subito all’82’, segnato da Anichini, condanna il Montecatini a una nuova sconfitta. Un ko immeritato per i termali, che giocano benissimo mettendo sotto una formazione che naviga in alta classifica. È la squadra di Tocchini a con Bibaj che a tu per tu con l’estremo difensore di casa non riesce a trovare il gol. Al 16’ Veraldi tira al volo e prende il palo interno: la palla però in maniera beffarda attraversa tutta la riga di porta del Monterspertoli e non finisce nel sacco. Nella ripresa i termali ricominciano da dove avevano finito, attaccando a testa bassa per segnare il meritato gol del vantaggio. Attorno all’80’ Rosati batte benissimo una punizione dalla distanza, ma Biotti si supera ancora e salva i suoi con un altro ottimo intervento. Due minuti dopo arriva la più cruda e la più classica delle beffe: Anichini prende palla, forse aggiustandosela col braccio, e fa partire un tiro per nulla irresistibile che batte Gega condannando il Montecatini a una sconfitta immeritata per quanto visto sul campo.

Simone Lo Iacono