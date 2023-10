Eccellenza

ponte buggianese

PONTE BUGGIANESE Rizzato; Palmese, Martinelli, Zocco (35’ st Sali), Belluomini (1’ st Zani), Chelini, Pievani (23’ st Birindelli), Giannini, Nardi, Gianotti (31’ pt Chiti), Seghi (1’ st Sabia). A disposizione: Belli, Romiti, Ceccarelli, Innocenti. All: Gutili.

ZENITH PRATO Brunelli; Bucciantini (25’ st Ammendola), Bagni, Kouassi, Cela, Falteri (40’ st Mari), Lunghi (35’ st Saccenti), Ciravegna (25’ st Castiello), Gonfiantini, Chiaramonti (42’ st Braccesi), Rosi. A disp. Pellegrini, Buscema, Moretti, Luca. All. Settesoldi.

ARBITRO Giannini di Pontedera.

MARCATORI Chiaramonti al 38’ pt; Giannini al 45’ st.

Un Ponte Buggianese volitivo e mai domo, pareggia per 1-1 al "Pertini" contro lo Zenith Prato. Orfani di Granucci e Gargani, i bianco-rossi iniziano in affanno contro uno Zenith sceso in campo con un solido 4-2-3-1, e con l’ex-Chiaramonti in attacco. Zenith che già da subito sfiora il gol del vantaggio con Falteri e Gonfiantini: solo un attento Rizzato evita il tracollo. Successivamente Falteri ci riprova su punizione, e Ciravegna tira a botta sicura su assist di Chiaramonti: in questi casi sono traversa e palo a salvare il Ponte Buggianese. La squadra di Gutili va comunque sotto al 38’: su un corner involontariamente regalato da Chelini, Ciravegna passa a Chiaramonti, che da due passi segna il gol che porta avanti meritatamente gli ospiti.

Nella ripresa mister Gutili cambia diverse cose. Dopo aver messo Chiti per Gianotti, il mister dei pontigiani schiera i suoi con uno spregiudicato 4-2-4, e lancia nella mischia Zani e Sabia. La mossa paga parecchio, perché i bianco-rossi alzano il proprio baricentro ed iniziano a creare seri pericoli dalle parti di Brunelli. Il portiere dei pratesi infatti si salva due volte sui tentativi di Zani. Lo Zenith potrebbe chiudere i conti al 78’, ma Rizzato compie un miracolo e chiude lo specchio della porta a Bagni. Da un possibile gol dei pratesi, si arriva a quello del Ponte, segnato al 90’ da Giannini: il numero 8 bia è bravissimo a sfruttare nel migliore dei modi un tiro-cross del neo-entrato Sali, e a spedire la palla dell’1-1 finale alle spalle di Brunelli.

Simone Lo Iacono