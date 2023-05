"E’ vero che non abbiamo giocato bene ma quegli insulti ai ragazzi fanno male"

"Prima di analizzare la partita voglio dire due cose. La prima è che sono contento perché abbiamo un punto, la seconda è che non abbiamo fatto una grande partita ma sentire gli insulti ai ragazzi è qualcosa che fa male considerando ciò che abbiamo fatto in due anni. All’intervallo sul più 4 un applauso ci avrebbe aiutato di più che non i fischi". Nicola Brienza è amareggiato e ha tutte le ragioni del mondo. Fischiare la squadra e in modo particolare alcuni giocatori è qualcosa che non merita neppure di essere commentato talmente è senza senso e ingeneroso. Parlando delle partita è stata una gara difficile, complicata da leggere e da interpretare tanto da mettere un po’ nei guai Pistoia. "Una partita e una serie strana – prosegue Brienza – il loro essere atipici ci ha messo in difficoltà. Abbiamo abusato nel tiro dalla lunga distanza che non ha parte del nostro modo di giocare, non sempre siamo riusciti a giocare sotto canestro non perché non volevamo ma perché spesso abbiamo trovato l’area chiusa e questo ci ha costretto a scaricare fuori il pallone. Alla fine abbiamo vinto di rapina, con un tuffo, una palla rubata, un rimbalzo e sarà con queste armi che affronteremo gara due. Tra quarantotto ore saremo di nuovo qui sperando di giocare un altro tipo di gara e sperando di vedere un palazzetto con più pubblico rispetto a quello visto questa sera.Abbiamo fatto bene la transizione nel primo tempo – spiega Brienza – e per riuscirci ci vuole una grande difesa ma anche essere più cinici e perdere meno palloni. Era la prima partita e adesso sappiamo che tipo di gioco metterà sul piatto Piacenza".

M.I.