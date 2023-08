E’ un Dany Quarrata super attivo sul mercato Il primo colpo per la B interregionale è Antonini

Antonini per fare grande Quarrata. Primo colpo del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori, che la prossima stagione affronterà il campionato di serie B Interregionale. La dirigenza mobiliera ha ingaggiato Alessandro Antonini, esterno classe ’99 proveniente dall’Use Empoli, società con cui ha disputato il torneo di serie B e svolto tutta la trafila giovanile. Tra le sue esperienze, quella con il Basket Biancorosso Empoli in D e C Silver. Nella scorsa annata, ha collezionato quasi 7 punti di media, con un massimo di 25. "Il suo arrivo ci riempie di soddisfazione – assicura il diesse Marco Nannini –. Nonostante la giovane età, era una bandiera di Empoli. Non si risparmia, ha notevoli capacità atletiche e un ottimo tiro. Ci aspettiamo un campionato da protagonista. Ringraziamo il presidente Gino Giuntini e lo sponsor Consorzio Leonardo Servizi e Lavori di averci dato l’opportunità di inserire la prima, nuova pedina del roster". "È un atleta che mette grande energia in campo e ha doti realizzative importanti", si accoda coach Alberto Tonfoni. "Mi sento a casa, perché l’ambiente è caloroso e serio – li ripaga lui –. Non vedo l’ora di cominciare a giocare con i miei nuovi compagni e regalare soddisfazioni ai tifosi".