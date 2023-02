E’ tornata l’Aglianese dei tempi migliori

aglianese

AGLIANESE: Spurio 6, Montuori 7, Fiaschi 6,5, Baggiani L. 6,5, Pantano 6,5, Pardera 6,5 (76’ Baggiani S. sv), Grilli 7, Torrini 7, (90’ Hanxhari sv), Mariani 6,5 (76’ Baldeh sv), De Sagastizabal 7 (83’ Mattiolo sv), Mirval 7 (68’ Veneroso sv). All. Baiano 7.

FANFULLA: Cizza 6, Caradonna 5,5 (46’ Cazzaniga 6), Bernardini 5,5, Agnelli 5, Bignami 5 (76’ Capri sv), Bettoni 5,5, Magnaldi 5,5, Donnemma 5,5 (64’ Kakou sv), De Angelis 5, Caprioli 5, Siani 5,5 (80’ Lusha). A disp. Colnaghi, Pelucchi Napoli. All. Bonazzoli.

Arbitro: Mascolo di Castellammare di Stabia.

Marcatori: 12’ Montuori, 45’ Mirval, 57’ Pardera.

Note: espulso Agnelli al 72’.

AGLIANA – E’ tornata l’Aglianese extralusso dell’andata ed è arrivata la vittoria che mancava da quasi due mesi. Partita perfetta della squadra di Baiano: tre gol segnati e nessun tiro in porta subito. Grinta al massimo grado e manovra fluida. Si vede il lavoro dell’allenatore Baiano, sul piano psicologico ma soprattutto su quello tattico con un inedito 4-4-2 con Mirval e De Sagastizabal vicini al centro dell’attacco e Mariani esterno destro sulla linea dei centrocampisti ma pronto a fiondarsi in avanti con grande efficacia. E’ di Mariani al 5’ la prima conclusione pericolosa dopo aver ubriacato la difesa con una girandola di dribbling. Nella difesa a quattro Pantano e Montuori al centro non falliscono un colpo e Montuori va anche a sbloccare il risultato al 12’ infilando un pallone calciato dalla bandierina da Grilli. De Sagastizabal fa a sportellate con tutti i difensori, conquista palloni, fa sponda di piede e di testa e serve i due assist del secondo e del terzo gol. Il raddoppio è un gioiello di Mirval che al 45’ , in piena area di rigore leggermente spostato sulla sinistra, compie due sterzate consecutive, da un piede all’altro, che disorientano il difensore prima di sparare di sinistro in rete. Al riposo sul due a zero l’Aglianese non riduce l’intensità nella ripresa: pressing alto, determinazione su ogni contrasto, sincronismi perfetti e per il Fanfulla non c’è niente da fare. Al 6’ Mariani vola sulla destra sul fondo e crossa un rasoterra radente al centro per De Sagastizabal che non riesce, forse per un rimbalzo difettoso, a deviare in porta da pochi passi. All’8’ della ripresa si registra, per la cronaca, il primo tiro in porta del Fanfulla, di Siani, debole e largamente fuori misura. All’11’ l’Aglianese va a segno per la terza volta con un inserimento di Pardera, che duetta con De Sagastizabal, prima di insaccare con un tiro non forte ma preciso. Baiano continua a spingere i suoi dalla panchina. Applausi del pubblico , gioia di Baiano. Meritata.

Giacomo Bini