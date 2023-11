E sono tre! Pistoia ci ha preso gusto. Sassari battuta di forza e autorità

pistoia

68

sassari

63

ESTRA PISTOIA Willis 12, Moore 7, Saccaggi 3, Del Chiaro 2, Varnado 14, Wheatle 11, Hawkins 10, Ogbeide 9, Della Rosa ne, Dembelé ne, Stoch ne, Metsla ne. All. Brienza.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI Cappelletti 6, Treier 5, Tyree 12, Kruslin 9, Whittaker 4, Raspino 2, Gentile 5, Gombauld 11, McKinnie 4, Charalampopoulos 5, Pisano ne, Gandini ne. All. Bucchi.

ARBITRI Lanzarini, Valzani, Valleriani.

NOTE Parziali: 24-17; 42-34; 52-49. Da due Pistoia 1435, Sassari 1735. Da tre Pistoia 1025, Sassari 725. Rimbalzi Pistoia 42, Sassari 32.

Una vittoria di forza, di carattere, di personalità, quella conquistata da Pistoia contro Sassari. La terza nelle ultime quattro uscite. Il che significa un consistente balzo in avanti in classifica. I biancorossi hanno preso in mano la partita fino dalla palla a due senza mai lasciarla fino alla fine. L’approccio alla partita da parte dell’Estra è praticamente perfetto, i biancorossi indirizzano subito la gara su binari a loro più congeniali grazie ad una difesa che non concede niente agli avversari e ad un attacco che capitalizza al meglio il lavoro dietro. Sassari appare confusa, senza idee e non riesce a stare dietro a Pistoia che chiude il primo quarto sul +7 (24-17).

Nel secondo periodo l’Estra accelera, difesa che tira giù il bandone e attacco che segna con precisione chirurgica, Sassari sbanda e scivola a meno 14 (35-21). Ma il match resta vivo e, complici alcune decisioni arbitrali discutibili,il Banco riesce a tornare in partita e con un parziale di 10-0 si riporta a meno 4. Pistoia comunque non sbanda e riesce a tenere e ribattere, andando al riposo sul più 8 (42-34). Al rientro in campo Pistoia è brava a reggere l’urto di Sassari che prova in tutti i modi a rimettere in piedi una partita che l’ha sempre vista rincorrere, senza mai riuscire a mettere in naso avanti. E’ una lotta punto a punto con i biancorossi che, però, si dimostrano più squadra, più concreti e con un piano partita ben eseguito. Sassari si affida a qualche giocata dei singoli e ad alcune magate vecchia scuola di Bucchi. Tentativi che non portano i frutti sperati anche perché dall’altra parte Brienza non cade nella trappola e dirige i suoi in modo magistrale. L’ultimo periodo è da vivere tutto d’un fiato.

Dopo appena un minuto di gioco il tabellone recita 52-51 e da lì in avanti le due squadre ingaggiano una lotta senza quartiere con l’Estra che però riesce sempre a mantenersi avanti. I biancorossi provano uno strappo a 4 minuti dalla fine grazie ad una tripla di Moore (62-53). Sassari non cede e a 13 secondi dalla fine è sotto di 3 (66-63) ma Pistoia è lucida dalla lunetta ma soprattutto è solida in difesa e con i due liberi finali riesce a mettere in banca i due punti.

Maurizio Innocenti