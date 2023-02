È pronti via per il 21esimo turno Ecco il quadro dei nostri club

Il ventesimo turno della Promozione 202223 è ormai alle porte. E per quasi tutte le compagini pistoiesi inizierà già oggi alle 15. Iniziando dal girone B, dove il Quarrata attende la visita dell’Antella. E dovrà assolutamente vincere, per poter sperare ancora in una salvezza che appare possibile ma sempre più difficile da raggiungere. La giornata di oggi propone poi tre anticipi nel girone A, nel quale spicca Capezzano Pianore-Larcianese: battendo i lucchesi, gli uomini di coach Cerasa raggiungerebbero momentaneamente la vetta, almeno per ventiquattr’ore. Sfida impegnativa invece per la Meridien, che vuole rientrare in zona playoff: espugnare il campo del Pietrasanta non è facile. Un assist potrebbe però arrivare dal Casalguidi: se riuscissero ad imporsi sulla Lunigiana Pontremolese (sfruttando il fattore-campo garantito dal Barni) darebbero una scossa ai piani medio-alti della classifica. Tra le partite da tener d’occhio domani spicca certamente Montecatini-Amici Miei.