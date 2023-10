E la squadra fa il suo...

Ricco 6: non viene quasi mai chiamato in causa e quando accade non è costretto a fare interventi super per fermare i tiri degli avversari.

Goffredi 6: una partita senza alti né bassi, fa il suo dovere senza rischiare niente.

Davì 5,5: il capitano arancione incappa in una giornata non proprio felice. Causa il calcio di rigore del pareggio, si fa ammonire e non sempre è pronto e reattivo come al suo solito.

Salto 6: una partita in cui non è costretto a fare gli straordinari, si disimpegna bene e tiene stretta la difesa.

Chrysovergis 6: vale il discorso fatto per i compagni di reparto, il Progresso fa poco per rendersi pericoloso e la difesa arancione ringrazia sentitamente.

Pertica 6: parte nel tridente offensivo, non fa cose mirabolanti ma non commette neppure errori (Di Mino 5,5: entra in un momento in cui la Pistoiese prova a spingere ma si vede poco).

Tanasa 6: una partita diligente, senza acuti ma anche senza stecche.

Costa 6: si danna l’anima a centrocampo facendo di tutto per dare il suo contributo e alla fine ci riesce (Diodato s.v.).

Florentine 6,5: si rivede in campo dopo tanto tempo e addirittura da titolare. Segna il gol del vantaggio sbloccando una partita intricata, dà vivacità in avanti e alla fine è tra i migliori dei suoi (Trotta 1’st 5: una presenza impalpabile, da un giocatore con il suo curriculum è lecito aspettarsi di più.).

Marquez 6: segna ancora su calcio di rigore e questo gli vale la sufficienza visto che realizza il gol vittoria per il resto si vede poco o nulla a parte tanta foga ma con poco costrutto. (Ferrandino s.v.).

Piscitella 6: gli avversari lo francobollano a vista ma lui riesce ugualmente a sfuggire alle maglie difensive e prova sempre a rendersi pericoloso.

Manoni 6: chi ben comincia è a metà dell’opera recita un vecchio proverbio e l’avventura di Manoni sulla panchina arancione è iniziata bene, con una vittoria. Dopo quattro giorni certamente non gli si poteva chiedere di fare miracoli, l’obiettivo era prendere i tre punti e la missione è stata compiuta. La vittoria serve alla squadra e anche alla classifica per il bel gioco c’è tempo così come per dare una fisionomia precisa alla squadra.

M.I.