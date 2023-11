È Intercomunale-show. Un’altra bella domenica

ALLEANZA GIOVANILE

0

INTERC. MONSUMMANO

1

ALL. GIOVANILE: Martini; Giordani, Marchese (11’ st Cherif), Di Biasi, Pantiferi (1’ st Caselli), Reggioli, Cosi (35’ st Crescioli), Bencini, Nardoni, Faye (35’ st Santelli), Fabbri. A disposizione: Ciucci, Bacocci, Traore, Caramelli, De Cao. All: Governi.

INT. MONSUMMANO: Grasso; Dal Porto, Perillo, Romani (1’ st Vitiello), Citti, Agnorelli, Moncini, Goti (42’ st Antonelli), Andrada (30’ st Citera), Sabatino (45’ st Malucchi), Ferrara. A disposizione: Ciottoli, Bachechi, Covino, Benvenuti, Saquella. All: Matteoni.

Arbitro: Bagni di Prato.

Marcatore: 10’ pt Sabatino.

Note: ammoniti Fabbri, Nardoni (AG); Goti, Malucchi, Citera (IM).

Continua il momento positivo dell’Intercomunale Monsummano che, nella gara giocata a Dicomano con l’Alleanza Giovanile, si impone per 1-0. La rete che permette agli amaranto di portare a casa tre punti importantissimi, porta la firma di Sabatino. Ritmi alti ed agonismo si vedono e si notano sin dai primissimi minuti del match. La posta in palio è veramente alta, soprattutto per la squadra allenata da Governi, che non ha ancora vinto una gara in campionato. Dopo nemmeno 60 secondi sono i padroni di casa a tentare la sortita offensiva: Bencini calcia una punizione laterale davvero velenosa, che centra in pieno la traversa. L’Intercomunale però non si fa intimorire, gioca bene il pallone, e passa in vantaggio al 10’: Sabatino riceve palla a pochi passi dall’area di rigore avversaria, scaglia un bel tiro che centra il palo della porta difesa da Martini, che però è sfortunato, visto che la sfera gli sbatte sulla schiena, finendo così alle sue spalle. La reazione dell’Alleanza Giovanile al gol subito, sta tutta nella conclusione tentata da Di Biasi al 22° minuto di gioco, che però trova attento Grasso, bravissimo in questo caso a distendersi, e a salvare il risultato di vantaggio con una bella parata.

Nella ripresa i due allenatori cambiano qualcosa in campo, mandando Caselli e Vitiello al posto di Pantiferi e Romani. La velocità di gioco però è molto meno alta rispetto al primo tempo, tanto è vero che di azioni degne di nota se ne vedono davvero poche. Si segnalano il colpo di testa di Citti, su corner battuto da Sabatino, che sfiora il palo della porta difesa da Martini, ed il tiro in area di rigore amaranto tentato da di Di Biasi, che finisce però fuori. Dopo il triplice fischio del signor Bagni della sezione di Prato, esplode la gioia dei giocatori dell’Intercomunale Monsummano che, grazie a questa vittoria salgono a quota 16 punti, ed agganciano il sesto posto nella classifica del girone A di Promozione. Vetta e play-off adesso sono molto più vicini.

Simone Lo Iacono