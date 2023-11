E’ ancora una fatal-Imola per la Pistoiese

IMOLESE

2

PISTOIESE

0

IMOLESE (3-4-2-1) Adorni; Elefante (24’ st Diawara), Ciucci, Dall’Osso; Daffe, Gulinatti, Dalmonte (7’ st Sadek), Garavini (24’ st Ale); Vlahovic, Capozzi (40’ st Manes); Rizzi (40’ st Mattiolo). A disp. Nannetti, Konate, Ballanti, Reinero. All. D’Amore.

PISTOIESE (4-4-1-1) Ricco; Goffredi (26’ st Pertica), Davì, Salto, Chrysovergis; Di Mino (16’ st Trotta), Tanasa, Costa (16’ st Diodato), Piscitella (26’ st Nardella); Florentine (31’ st Ennasry); Marquez. A disp: Valentini. Diallo, Chiesa, Silvestro. All. Manoni.

ARBITRO Recupero di Lecce.

MARCATORI Rizzi al 34’ pt; Gulinatti su rigore al 51’ st.

La vittoria contro il Progresso aveva in parte mascherato i problemi della Pistoiese, ma si sa che la polvere sotto il tappeto finisce per essere scoperta. Ed ecco che le magagne sono riemerse nuovamente contro l’Imolese: attacco decisamente sterile, centrocampo che non fa gioco e questa volta ci si è messa pure la difesa a combinare pasticci. In buona sostanza la musica è sempre la stessa. E gli arancioni incassano una sconfitta che pesa, compromettendo l’operazione rilancio.

La partita fino alla mezz’ora rimane bloccata, poi è l’Imolese a venire fuori rendendosi pericolosa proprio al 30’ con un gran tiro di Vlahovic che sfrutta un errore di salto al limite dell’area e poi scarica un gran destro che colpisce il palo. Passano 4 minuti e l’Imolese trova il gol del vantaggio: tiro di Garavini dal limite dell’area, respinta di Ricco e Rizzi si avventa sul pallone e mette in rete. Bravo l’attaccante dell’Imolese a farsi trovare pronto, non del tutto esente da colpe la difesa arancione che si lascia sfuggire l’uomo. Nella ripresa Manoni prova a cambiare volto alla squadra alzando decisamente il baricentro in avanti. Dentro Diodato, Trotta, Nardella, Pertica e Ennasry e fuori Costa, Di Mino, Piscitella, Goffredi e Florentine. La Pistoiese in effetti carica a testa bassa ma senza però creare pericoli concreti alla porta dell’Imolese, che di contro tiene bene dietro non disdegnando il contropiede.

La prima occasione per gli arancioni arriva al 79’ con Nardella che dalla destra trova il varco giusto e si presenta davanti ad Adorni, ma sbaglia tutto calciando addosso al portiere. Il gioco non c’è, la Pistoiese va avanti più con la forza dei nervi che con lucidità e il risultato sono una serie di lanci lunghi a cercare fortuna che però non arriva, anzi. Nell’ultimo minuto di recupero arriva il raddoppio dell’Imolese su calcio di rigore realizzato da Gulinatti per un fallo commesso da Chrysovergis nel tentativo di fermare Mattiolo. Ma la sostanza non cambia.

Maurizio Innocenti