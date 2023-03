"D’ora in poi tutti spareggi La nostra rosa è la migliore"

Il momento (magico) della squadra, il finale di stagione, il ricorso legato alla gara d’andata contro il Forlì: di questo e di altro abbiamo parlato con il direttore sportivo della Pistoiese, Gianni Rosati.

Le potenzialità della squadra sono venute fuori, finalmente.

"Il momento è senza dubbio positivo, abbiamo inanellato una serie di risultati positivi consecutivi che hanno svoltato la stagione. Le vittorie contro il Prato, il Forlì hanno dato linfa vitale alla squadra e alla classifica così come quella di Bagnolo dove pur non facendo una grandissima prestazione siamo riusciti a portare via il risultato. Contro il Querceta avevamo giocato meglio, ma eravamo stati più ingenui, a Bagnolo siamo stati più concreti. E poi la vittoria contro il Carpi che ha mandato un segnale chiaro agli avversari".

il finale di stagione vede partite contro squadre che sono indietro in classifica alcune che non hanno niente da chiedete: un bene o un male?

"Chi si deve salvare giocherà con il coltello tra i denti, chi non ha niente da perdere può metterci in difficoltà perché gioca a mente libera. Dovremo giocare ogni gara come se fosse uno spareggio. Devo dire che anche la Giana non ha partite facili, deve incontrare il Crema nel derby e il Carpi che è squadra tosta".

La Pistoiese deve recuperare due punti alla Giana, una rincorsa possibile?

"Non dobbiamo pensare tanto al calendario anche perché la Giana avrà due gare di fila in casa e noi due di fila in trasferta e il fattore campo sappiamo quanto sia importante. La mia sicurezza è dettata dal nostro organico che hanno in pochi. Avere 12 quote tra cui giocatori come Ennasry, Di Biase, Mehic, Florentine ci ha dato una grossa mano ed è proprio avere questa varietà di giocatori tra giovani ed esperti che ci ha permesso di recuperare punti anche perché le altre squadre non hanno una rosa come la nostra. Devo ringraziare la società che dopo la fase iniziale mi ha dato la possibilità di avere mano libera e, diciamo, cambiare la squadra".

E poi c’è ancora in ballo il ricorso della gara d’andata contro il Forlì...

"Dobbiamo fare un distinguo tra il regolamento e quelli che sono i fatti. L’arbitro ha ammesso l’errore per cui secondo me la gara va ripetuta, però l’errore è stato riconosciuto attraverso le immagini che non hanno valore. Sinceramente non capisco, o meglio, mi rendo conto che questo caso farebbe giurisprudenza perché non è mai successo, ma il commissario era in tribuna e ha visto l’errore".

Maurizio Innocenti