Dolce Viky verso il Bellei Domina il test per il gp

All’ippodromo Snai Sesana riunione di trotto del sabato per un primo giorno di un super luglio che porterà agli appuntamenti clou del 15 con il Gran Premio Nello Bellei e del 22 con il Gran Premio Società Terme – Memorial Vivaldo Baldi. Intanto la 10^ giornata stagionale è stata una riunione con diversi spunti di rilievo e che ha ricordato la figura di Renato Becattini, storico allevatore toscano. E proprio a Indovina Tondi, una delle sue migliori realizzazioni, era intitolata la prova tecnicamente più interessante, un invito sui 2040 metri che fungeva da test di preparazione in vista del premio Nello Bellei in programma fra due settimane. Impegnato a mietere successi in Scandinavia, Alessandro Gocciadoro ha affidato il suo Dolce Viky a Roberto Vecchione (al doppio in serata): il driver campano si è ritrovato tra le mani un... aeroplano e il problema maggiore è stato frenare gli ardori del figlio di Adrian Chip, estremamente tonico e voglioso di andare. Il portacolori della Ma.ro.da della famiglia Michelotto era autore di una prestazione sontuosa: malgrado partisse dalla seconda fila, Dolce Viky dopo 600 metri veloci ha strappato di forza il comando a Dotto dell’Est, ha completato il km in 1.14, poi sull’avanzata di Dragowski e Day of Glory ha fornito un altro allungo volando il quarto finale in 27.9 e concludendo in solitudine, alla media-record di 1.12.5 sui 2040 metri. Grande impressione per un cavallo sinora rispettato e che con questa performance getta una seria candidatura al ruolo di favorito per la classica in programma a metà mese sulla pista. Day of Glory e Dragowski hanno corso molto bene terminando nell’ordine sul podio, con l’unica pecca di avere trovato sulla loro strada un... "missile". Dakota Ek è stato costretto ad aggirare sul penultimo rettilineo il calante Dotto dell’Est (al quale non si era opposto dopo 400 metri) e ha concluso al quarto posto, gli altri terminavano sparsi per la pista sul ritmo proibitivo. Dominio assoluto del primo nastro nel premio Renato Becattini, la prova ad handicap per cavalli di categoria CDEF, con Arnold Cup che sfruttava la proverbiale lestezza iniziale.