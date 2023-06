Dilettanti C’è già fermento Rivoluzione al Casalguidi

La stagione 202324 sta già materializzandosi all’orizzonte, con le formazioni di Pistoia e provincia che fra poche settimane si ritroveranno ad allenarsi in vista di settembre. In questa fase la palla è però fra i piedi dei dirigenti, con il mercato già entrato nel vivo. Iniziando dalla Promozione, con il Casalguidi pronto ad una vera e propria rivoluzione tecnica per aprire un nuovo ciclo: dopo aver annunciato il nuovo allenatore Marco Benesperi, i "Canarini" hanno ufficializzato anche l’arrivo di Daniele Innocenti nel ruolo di direttore sportivo del settore giovanile. L’Intercomunale Monsummano continua invece a confermare i protagonisti della promozione: coach Mirco Matteoni potrà ancora contare sul centrocampista Matteo Moncini e sul difensore Iury Agnorelli.

Tempo di novità invece in Prima Categoria, partendo dalle due squadre che più di tutte mirano a mettersi alle spalle la retrocessione e tornare al più presto al piano superiore: Amici Miei e Quarrata. Ad allenare la compagine aglianese sarà Dario Gentili, reduce da un campionato al timone della Virtus Montale. E i primi volti nuovi sono quelli dell’attaccante Nicola Vannucci, del centrocampista Alessandro Cecchi e del difensore Jacopo Pugliese.

Particolarmente attivo anche il Quarrata, visto che Riccardo Agostiniani sembra aver quasi ultimato l’organico da consegnare al nuovo "manico" Francesco Fabbri. Anche in questo caso si tratta di un "nuovo corso", visto che se ne sono andati Alessandro ed Andrea Bonfanti, Matteo Del Bianco, Luca Vigoroso, Lorenzo Rocchetti, Jury Raimondo, Andrea Borselli ed Alessio Lava. Ma le partenze sono state bilanciate da altrettanti arrivi: gli attaccanti Riccardo Compagnone (dal Monsummano) e Lorenzo Paolini (dal Poggio a Caiano) il difensore Mattia Nencini (dalla Sestese) il centrocampista Federico Carlesi (dal C.F. 2001) e il portiere Lorenzo Cuorvo (dal Maliseti Seano). In Seconda, "rivoluzione" è anche la parola d’ordine del Pistoia Nord, che dopo aver salutato il direttore sportivo Patrizio Carraresi (finito al Casalguidi) e l’allenatore Filippo Ermini (accasatosi al C.F. 2001) ha svelato i nomi dei sostituti: si tratta rispettivamente di Francesco Bizzarri e di Alessandro Celadon. A quest’ultimo il compito di ripetere l’exploit fatto registrare in Terza Categoria con il San Felice.

Giovanni Fiorentino