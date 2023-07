Dilettanti. Anche le altre "pistoiesi» molto attive sul mercato Quanti annunci per Monsummano e Casalguidi

Lo scorso 1 luglio ha preso ufficialmente il via la stagione 202324. Anche se l’inizio delle competizioni appare ad oggi piuttosto lontano, il mercato è già da tempo entrato nel vivo. E fra conferme e nuovi arrivi, le formazioni di Pistoia e provincia stanno di fatto già preparandosi ai prossimi campionati. In Promozione, è il Monsummano il club più attivo, dopo aver ufficializzato gli arrivi del portiere Iacopo Grasso, dell’attaccante Davide Lanzilli e del laterale Mirko Dal Porto. Il Casalguidi ha invece annunciato i giocatori promossi dalla "juniores": i difensori Gianmarco Robusto, Lorenzo Frullanti e Danny Querci, insieme al centrocampista Giovanni Puccianti e all’attaccante Tommaso Magazzini, faranno parte della prima squadra di coach Benesperi. La novità principale riguarda però la Seconda Categoria, che vedrà ai nastri di partenza l’Olimpia Quarrata: nonostante la retrocessione dello scorso maggio, il club quarratino è infatti stato ripescato e ripartirà quindi dal medesimo campionato dello scorso anno. Leonardo Marcantoni rappresenta invece l’ultimo rinforzo di un Atletico Spedalino ambizioso, che dopo i playoff dell’ultimo torneo continua a sognare in grande. E in Terza Categoria, il San Piero è pronto ad aprire un nuovo ciclo: Matteo Ruffa sarà il nuovo mister degli aglianesi, con Matteo Balleggi, Marco Vecchi e Francesco Pagliai come collaboratori tecnici. E c’è già il primo innesto: si tratta di Federico Santi, estremo difensore proveniente dallo Sporting Seano.

G.F.