Dieci atleti della Nuotatori Pistoiesi sono pronti per i Criteria nazionali giovanili

Tempo di Criteria Nazionali Giovanili per 10 atleti della Nuotatori Pistoiesi. Da domani a domenicae saranno tre ragazze a gareggiare allo Stadio del Nuoto di Riccione, sulla riviera romagnola; da lunedì 3 a mercoledì 5 aprile toccherà a sette ragazzi della società presieduta da Giancarlo Lotti e allenata dal tandem Massimiliano Lombardi – Alice Ieri. Tra le femmine hanno staccato il pass per la massima rassegna tricolore giovanile Vittoria Gai, Silvia Campanella e Ginevra Magrini; fra i maschi, ecco i nomi di Elia Leggieri, Tommaso Petruzzi, Alberto ed Emilio Carobbi, Dario Gelli, Niccolò Bracali e Tommaso Auriemma. "Dopo i Regionali di categoria, alcuni dei nostri portacolori saliranno in Romagna per partecipare ai ‘Criteria’: un’occasione importante per confermare quanto di buono hanno sinora fatto in allenamento – testimonia Lombardi –. Non aspettiamoci niente, ma scendiamo in vasca con testa, cuore e grinta. C’è la possibilità di fare bene". "Faremo un gran tifo per i nostri dieci rappresentanti – fa sapere patron Lotti – augurandoci che sappiano portare in alto il nome di Pistoia. Una città che, dopo decenni di successi, non ha ancora compreso sino in fondo che cosa significhi il nuoto. Ma ora non è tempo di polemizzare, è tempo invece di competere con la crema del nuoto giovanile italiano". Ultimati i Criteria Nazionali Giovanili, non ci sarà tempo di riprendere fiato: da giovedì 13 a lunedì 17 aprile, infatti, sempre allo Stadio del Nuoto di Riccione andranno in scena i Campionati Italiani Assoluti. Nell’occasione rappresenteranno Pistoia la campionessa Giulia Gabbrielleschi, tesserata di "Pistoiesi" e Fiamme Oro Napoli, e Vittoria Gai. Gabbrielleschi, attualmente impegnata nello stage della Nazionale azzurra di fondo a Cervinia, dovrebbe disputare gli 800 e i 1500 metri stile libero e i 400 metri misti, mentre Gai cimentarsi nei 200m stile libero. Dopo gli "Assoluti", il maggio decisivo di Gabbrielleschi, con tre prove in acque libere da non sbagliare.

Gianluca Barni