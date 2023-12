Dicembre da non steccare per Pistoiese e Aglianese

È con due stati d’animo differenti che Pistoiese e Aglianese imboccheranno il viatico che le condurrà alla fine del 2023. All’appello mancano tre partite, che coincideranno col termine del girone d’andata, prima della sosta natalizia che precederà il rientro in campo fissato per il 7 gennaio. In casa arancione è tornato il sorriso dopo il successo importante, seppur sofferto, ottenuto in quel di Riozzo contro il Sangiuliano City. L’Olandesina ha messo a referto la quarta vittoria nelle ultime cinque partite, avvicinandosi ulteriormente alla vetta della classifica ancora presidiata dal Ravenna con 29 punti, mentre le lunghezze degli orange sono 25. La prossima avversaria della Pistoiese sarà un Sant’Angelo che si sta rialzando dopo un cattivo inizio, condizionato anche da un cambio in panchina. E attenzione allo score esterno dei lodigiani: l’ultimo match in trasferta si è concluso con la vittoria per 0-4 in quel di Prato. Per l’ultima partita lontano dal "Melani" del 2023, gli arancioni saranno ospiti del Corticella domenica 17 dicembre. Giocare al "Biavati" rievoca funeste memorie a Davì e compagni, che lo scorso aprile vennero sconfitti dai bolognesi e persero il comando della classifica. Non semplice nemmeno l’ultimo impegno in calendario, quello di mercoledì 20 dicembre col Lentigione. I gialloblu sono attualmente la formazione più in forma del campionato e arrivano da sei vittorie di fila. Per la Pistoiese quindi un trittico d’impegni che potrebbe dire molto sul reale valore della compagine arancione.

Leggermente più agevole, ma solo sulla carta, il rush finale dell’Aglianese. Se è vero che Baiano e i suoi ragazzi dovranno affrontare due squadre nei bassifondi della classifica, è altrettanto vero che l’Aglianese stessa non può affatto essere contenta dell’attuale posizione in graduatoria. I neroverdi sono attualmente undicesimi con 17 punti, appena uno in più del Progresso tredicesimo che ad oggi disputerebbe i playout. Ecco quindi che proprio la sfida contro i rossoblu di Bologna, in programma domenica, rappresenta a tutti gli effetti uno scontro salvezza. La giornata seguente l’Aglianese riceverà il Certaldo, fanalino di coda del campionato con soli nove gettoni guadagnati. Nell’epilogo del girone d’andata invece tornerà a crescere il grado di difficoltà per Perugi e compagni. Mercoledì 20 dicembre i neroverdi saranno impegnati al "Morgagni" contro il Forlì, un altro degli schieramenti che secondo i pronostici iniziali sarebbe dovuto essere nel lotto delle favorite. Per l’Aglianese, considerando che la vetta sembra al momento fuori portata, sarà importante chiudere l’anno in bellezza per poi affrontare il 2023 con l’obiettivo di salire sul treno playoff.

Michele Flori