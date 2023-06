torino

61

pistoia

73

REALE MUTUA TORINO: Mayfield 8, Pepe 10, Vencato 10. Jackson 3, Guariglia 14, Zanotti 9, Poser 3, Schina 3, Taflaj 1, De Vico n.e. Fea, Beltramino. All. Ciani.

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA: Wheatle 9, Pollone 2, Copeland, Varnado 26, Magro 16, Saccaggi 10, Della Rosa, Benetti 4, Del Chiaro 6, Allinei, Farinon. All. Brienza.

Parziali: 14-20; 29-41; 45-55.

Arbitri: Vita, Caforio, Foti.

Note: tiri da due Torino 1338, Pistoia 2338. Tiri da tre Torino 629, Pistoia 221. Tiri liberi Torino 1726, Pistoia 2127.

TORINO – Pistoia è giunta a destinazione: destinazione paradiso. La Giorgio Tesi a distanza di dieci anni torna di nuovo nella massima serie e lo fa alla sua maniera lottando contro tutto e tutti, con un gruppo fantastico di uomini prima ancora che di giocatori e con un allenatore che ha disegnato pallacanestro per un intero anno. Pistoia vince gara 4 grazie ad una prova di forza, di carattere, di personalità, di cuore e di tanta ma tanta qualità. Un primo tempo giocato alla grande da parte di Pistoia che questa volta non sbaglia l’approccio e parte subito fortissimo. Difesa impenetrabile, area chiusa e attacco che ringrazia e raccoglie i frutti. Se proprio vogliamo trovare una pecca alla prova dei biancorossi i troppi rimbalzi offensivi concessi agli avversari che procurano secondi tiri, ma che per fortuna non vengono pagati a caro prezzo. Pistoia nel finale di primo quarto e l’inizio del secondo mette le mani sulla partita con un break di 12-0, dal 14-12 a 14-24 che mandano fuori giri Torino. La squadra di Ciani ovviamente fa di tutto per rimanere attaccata alla partita e prova e rintuzzare lo svantaggio ma Pistoia non molla di un centimetro e continua a difendere in maniera incredibile e in attacco Varnado fa pentole e coperchi. Il risultato è che si va al riposo con i biancorossi sopra di 12 punti (29-41). Terzo quarto ancora di marca biancorossa che continua a macinare gioco e mandare in tilt Torino che non sa cosa fare se non trovare qualche canestro in maniera estemporanea. La Giorgio Tesi reagisce alla grande anche al doppio fallo anti sportivo fischiato a Copeland e relativa espulsione a 4 minuti dalla fine , una decisione difficile da capire per usare un eufemismo. Un colpo che manderebbe ko chiunque tranne Pistoia che come se niente fosse continua la sua marcia trionfale e chiude avanti di 10 punti (45-55). L’ultimo quarto è da vivere tutto d’un fiato, la Giorgio Tesi non molla sente che il traguardo è vicino e non molla la presa, anzi azzanna la preda per dare la zampata finale. E così è perché Torino è ferita e non ce la fa a rialzarsi, troppo più forte Pistoia mentalmente e fisicamente e alla fine alla squadra di Ciani non resta che riconoscere la superiorità degli avversari e tributagli il giusto applauso.

Maurizio Innocenti