Derby alla Pistoiese, di ’corto muso’

aglianese

1

pistoiese

2

AGLIANESE: Spurio, Fiaschi, Pantano, MontuorI, Baggiani Lorenzo (79’ Pardera), Remedi (69’ Veneroso), Grilli (79’ Prati), Torrini(83’ Bigica), Mattiolo, De Sagastizabal, Mariani (72’ Pardera). A disp. Luci, Perugi,Baggiani Simone, Oliveri. All. Baiano.

PISTOIESE" Valentini, Arcuri,Davi, Biagioni, Vassallo P., Mehic, Caponi, Sighinolfi (80’ Viscomi). Di Biase (72’Andreoli), Boccardi(46’ Florentine), Barzotti. A disp.Urbietis, Basani, Martic, Evangelista, Barbuti, Gomez. All. Consonni.

Arbitro: Acquafredda di Molfetta.

Marcatori: 67’ Florentine, 76’ Caponi, 91’ Baldeh.

Note: ammoniti Remedi, Mehic, Torrini, Caponi, Davì.

AGLIANA – La Pistoiese vince "di corto muso", faticando molto contro una vigorosa Aglianese, e conquista tre punti preziosi mantenendosi nella scia della Giana Erminio sempre a due lunghezze di distanza. Nel primo tempo è decisamente l’Aglianese a farsi preferire per dinamismo e iniziativa con una Pistoiese che non tira mai in porta e mette all’attivo solo due calci d’angolo in tutta la prima frazione.

Su un terreno di gioco che non consente di usare il fioretto i neroverdi di Baiano arrivano sempre primi nei contrasti, sulle palle vangati e anche nei duelli aerei. Le conclusioni a rete non sono molte neanche per l’Aglianese ma al 18’ Mattiolo va via sulla sinistra e scagli un bolide di poco alto e al 19’ su corner da destra battuto dallo stesso Mattiolo Torrini spizza di testa e invia un pallone teso ad attraversare pericolosamente l’area mettendo i brividi alla difesa. Di Biase, Boccardi e Barzotti non trovano mai la giocata, sempre fermati dalla pressione costante dei difensori, e soprattutto a centrocampo prevale l’asse neroverde con Torrini, Remedi e Grilli.

Sul finire del tempo, al 40’, l’Aglianese va vicinissima al vantaggio. Mariani va via sulla destra fino sul fondo e rimette un pallone teso sul lato opposto dove De Sagastizabal riesce a deviare al volo verso la porta, ma trova una risposta d’istinto del portiere Valentini che si oppone con un braccio e manda il pallone ad impennarsi fino a colpire l’interno della traversa prima di uscire. Dopo il riposo l’allenatore della Pistoiese fa subito una sostituzione che si rivelerà decisiva: fuori Boccardi e dentro Florentine. L’idea di aumentare il tasso di fisicità della squadra si rivela azzeccata.

La Pistoiese nei primi minuti della ripresa inizia a far salire il suo baricentro: al 5’ Mehic spedisce alto di testa su corner e al 9’ Di Biase per la prima volta riesce ad andar via a Fiaschi e spara altissimo sulla traversa da fuori area. L’Aglianese non sta a guardare e al 12’ Mattiolo dialoga con De Sagastizabal, si libera al limite e conclude alto. Florentine al 19’ supera Remedi e lo costringe ad un fallo da ammonizione.

E al 22’ arriva il gol che dà la svolta alla partita. Lancio di Caponi in area e Florentine, pur essendo chiuso da Pantano e dal portiere Spurio in uscita riesce a toccare di testa e a spedire in rete. Baiano effettua subito dei cambi per dare una scossa, ma la Pistoiese ha preso ormai fiducia e al 31’ assesta il colpo del ko con un calcio di punizione di Caponi che supera la barriera e manda in pallone a spegnersi nell’angolo basso alla destra di Spurio.

L’Aglianese ha una reazione di orgoglio, tutta di nervi e spinge per quanto può, contando sulle forze fresche dei nuovi entrati. All’85’ una punizione insidiosa di Veneroso trova un anticipo di testa di Mattiolo che manda il pallone non lontano dalla porta e al 91’ la squadra di Baiano accorcia del distanze con Baldeh, che riceve un assist in verticale di Bigica e fionda in diagonale nell’angolo sinistro.

Giacomo Bini