Della, Sacca e Carl: le tre colonne "Un sogno, dedicato a Roberto"

Una stagione pazzesca, che si è conclusa nel migliore dei modi per i biancorossi. "Forse non ho ancora realizzato bene. E’ stata una cosa che abbiamo sognato e adesso siamo riusciti a realizzarla – dice Lorenzo Saccaggi –. Per me è la seconda volta, e sono contentissimo di poter condividere questo successo con questi ragazzi. Ho avuto la fortuna di far parte di questo gruppo, e sono contentissimo di poter alzare un altro storico trofeo. Vedere capitan Della Rosa alzare la coppa è stato incredibile". "Forse questa è una delle gioie più grandi che mi siano mai capitate – risponde Gianluca Della Rosa –. Non riesco a chiudere occhio da un mese e alzare questa coppa è stato un sogno che si realizza. Da inizio anno abbiamo lavorato duramente e non ci siamo mai fermati un secondo, ma alla fine il duro lavoro paga sempre. Io e Carl (Wheatle) c’eravamo tre anni fa quando purtroppo ci siamo autoretrocessi. Riportare questa squadra in Serie A è stato un sogno, e farlo con questo gruppo fantastico è stato ancora più bello. Vincerla insieme a Lorenzo è una cosa fantastica, ci conosciamo da sempre e oltre che compagno di squadra è un grandissimo amico. Voglio dedicare questa vittoria ai tifosi, alla mia famiglia, ai miei compagni ma soprattutto a Roberto Maltinti; che da lassù ci ha dato quella spinta per questo vero e proprio miracolo sportivo".Un altro che ci ha sempre creduto è stato Carl Wheatle che dopo la splendida stagione dello scorso anno aveva tantissime richieste anche da squadre di serie A ma lui ha scelto di rimanere a Pistoia, credeva nella bontà del progetto, credeva in Brienza e Sambugaro e soprattutto credeva nella squadra. "Ho sempre creduto nel progetto – dice Wheatle – e sono sempre stato convinto di aver fatto la scelta migliore ed i fatti mi hanno dato ragione. Sono felicissimo per ciò che abbiamo fatto, vincere un campionato è un’esperienza unica e sono orgoglioso della squadra che è riuscita a regalare una grande gioia alla città". Wheatle in questa stagione ha fatto tutti i ruoli è stato sempre pronto a sacrificarsi per il bene della squadra a dimostrazione che è stato il gruppo il vero segreto di questo successo. "La nostra forza è sempre stata il gruppo – prosegue Wheatle – lo abbiamo dimostrato durante tutta la stagione e lo abbiamo fatto vedere anche in gara 4 quando è uscito Copeland. E’ chiaro che si è trattato di un colpo duro ma sapevamo che se avessimo giocato insieme come avevamo sempre fatto saremmo riusciti a farcela e così è stato".

Maurizio Innocenti