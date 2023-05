Della Rosa, il capitano mette la firma Molte bene anche Magro e Varnado

Saccaggi 6,5: quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare e in questo Sacca è un maestro.

Copeland 6: viaggia a corrente alternata e questo non è di certo un bene per la squadra, spara a salve da tre punti come se non ci fosse un domani ma alla fine il suo lo porta a casa.

Wheatle 5,5: dare l’insufficienza a Carl suona strano perché non accade mai, ma questa volta non ha brillato.

Varnado 7: non è stato continuo ma nel momento decisivo è salito in cattedra facendo ancora una volta la differenza.

Magro 7 (nella foto): ha giocato una partita lineare in termini di continuità nel senso che è sempre stato importante per la squadra sia in attacco che in difesa.

Della Rosa 7,5: il capitano è stato impattante, ha messo il suo marchio su questa partita.

Del Chiaro 5: non è stata decisamente la sua partita, Brienza lo ha capito e lo ha tenuto a sedere per tutto il secondo tempo.

Benetti 5: vale lo stesso discorso fatto per Del Chiaro, non ha avuto una grande serata.

Pollone 5: non è in forma e si vede ma qualcosina in più ci saremmo aspettati di vedere magari una difesa, un canestro e invece non è arrivato niente.