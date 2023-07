Della Rosa confermato: "Una ‘A’ conquistata"

Il Pistoia Basket riparte dal suo capitano ed è giusto così perché nella promozione di Pistoia il timbro di Gianluca Della Rosa è impresso con il fuoco, quello che ha messo in ogni partita, in ogni singolo istante della stagione. Della Rosa è un vero capitano dentro e fuori dal campo e non solo da ora ma da quando è stato insignito dei gradi ancora giovanissimo. Ha raccolto eredità importanti e pesanti ed ha avuto il merito di sapersi creare una propria identità, un proprio modo di fare il capitano anche trovandosi a gestire momenti non facili ma soprattutto è stato profeta in patria, una cosa che riesce a pochissimi. Dopo aver debuttato in Serie A, sempre col biancorosso sulle spalle, Gianluca è cresciuto notevolmente nelle prestazioni fatte vedere negli ultimi tre anni in A2 ed ha chiuso la stagione 202223 con 6.1 punti in 22’ di utilizzo medio in regular season collezionando anche il 37% da 3 punti e 2.6 assist. Numeri che sono stati confermati durante i playoff dove ha raggiunto il traguardo delle 200 presenze.

"La sensazione di potermela giocare di nuovo nella massima serie è pazzesca – ammette il capitano biancorosso – il primo anno mi ci sono un po’ ritrovato in Serie A ed ho fatto del mio meglio. Questa, invece, la sento anche un po’ mia, avendola conquistata con un gruppo fantastico e, anche se passano i giorni, le emozioni per il traguardo raggiunto sono sempre grandissime. Per questo ci tengo a ringraziare la società, Marco Sambugaro e Nicola Brienza che mi concedono questa opportunità. A livello di competitività, mi aspetto un campionato che non avrà nulla a che vedere con la A2 – prosegue Gianluca Della Rosa – sarà uno step molto alto perché, anche rispetto a tre anni fa, il livello si è alzato ulteriormente con la presenza di giocatori che sono affermati sia nel panorama europeo e, qualcuno, anche mondiale. Sarà veramente bellissimo affrontarli e giocarci contro". Per il momento il roster per la stagione 202324 vede la sua presenza e quella di Carl Wheatle, ma le idee sono chiare sulla squadra. "La scelta della società è quella di tenere lo zoccolo duro del gruppo – conclude Della Rosa – per far capire ai nuovi americani che arriveranno ciò che viene chiesto a Pistoia: lottare per la maglia, per il pubblico, per noi stessi".

Maurizio Innocenti