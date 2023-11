"Della" al centro delle voci. Ma oggi il mercato chiude

Gianluca Della Rosa è al centro di alcuni rumors di mercato che riguardano in modo particolare la Fortitudo Bologna e Verona che avrebbero puntato gli occhi sul capitano biancorosso. Fino a qui niente di strano dal momento che sia la Fortitudo che Verona puntano alla promozione nella massima serie ed entrambe stanno cercando di rafforzare il roster e quindi puntare su di un giocatore come Della Rosa, che non solo lo scorso anno ha vinto il campionato di A2 riportando dopo 10 anni Pistoia nella massima serie, ma soprattutto facendolo da protagonista. Della Rosa, però, a Pistoia è il capitano della squadra della sua città, un giocatore che Sambugaro e Brienza hanno confermato per primo insieme a Carl Wheatle dimostrando quindi di crederci e di volerlo come parte integrante del progetto. Il capitano ha ripagato la fiducia che gli è stata accordata con un inizio di campionato decisamente buono, nelle prime quattro uscite ha giocato 12 minuti di media dando sempre una grossa mano alla squadra. Medie che sono continuate su questo standard almeno fino alle ultime quattro partite in cui è passato a 9 minuti di media ma c’è da contare che contro Venezia e Sassari non è entrato in campo. Scelte tecniche che certamente non vanno ad intaccare la fiducia e la considerazione che lo staff tecnico ha di Della Rosa sia come giocatore che come uomo, ma che al tempo stesso inducono a qualche riflessione. Gianluca è un elemento importante in questo gruppo, un capitano che sa guidare la squadra dentro e fuori dal campo e qualche minuto in meno in un campionato che è solo all’inizio non sembra un motivo sufficiente per pensare di lasciare Pistoia anche perché al di là di qualsiasi discorso la società non ha ricevuto nessuna richiesta ufficiale per cui si tratta solo di chiacchiere e nulla più. Se a questo aggiungiamo che oggi chiude la finestra dei trasferimenti dalla serie A alla serie A2, si può dire che l’ipotesi sia molto remota.

Maurizio Innocenti