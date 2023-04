Del Chiaro: "Che emozione tornare in campo"

La partita contro Treviglio non è di certo tra quelle che rimarranno stampate nella mente dei biancorossi, ma per Angelo Del Chiaro rappresenta sicuramente un momento importante. Treviglio ha infatti segnato il ritorno in campo di Del Chiaro dopo oltre tre mesi dall’infortunio e con i due punti messi a referto ha toccato quota 500 in maglia biancorossa. "Sinceramente non lo sapevo – ammette Del Chiaro – sono contento perché è un bel traguardo, ma soprattutto sono contento perché mi sento bene. Sto proseguendo il lavoro con i fisioterapisti insieme a quello tecnico perché devo recuperare il tempo in cui sono stato fermo. La squadra in questi tre mesi è andata avanti sia a livello tecnico che di intesa ed io ho bisogno di ritrovare il feeling con i compagni e con il campo". Del Chiaro, purtroppo, ha dovuto assistere da fuori alle prove dei compagni e questo, se non altro, gli ha consentito di avere una visione diversa della situazione. Pistoia è incappata in tre sconfitte in questo girone giallo contro squadre che hanno dato l’impressione di avere qualcosa in più.

"Abbiamo affrontato buonissime squadre – afferma Del Chiaro – da fuori ho visto la stessa grinta di sempre, la stessa voglia di provare a vincere e di dare il massimo. Contro Cantù e Cremona ce la siamo giocata fino alla fine, Treviglio è stata più brava di noi a trovare il canestro. Cosa manca? Dettagli sui quali stiamo lavorando per migliorare". La Giorgio Tesi Group proverà in queste tre partite a migliorare la propria posizione di partenza nei playoff, anche se sinceramente non sarà facile raggiungere il quinto posto. Comunque vada queste partite della fase ad orologio rappresenteranno senza dubbio degli ottimi test per i biancorossi in vista dei play off.

Di sicuro c’è che il morale della squadra è sempre alto e non è stato scalfito dagli ultimi risultati. "Siamo tranquilli – dice Del Chiaro – ovvio che non ci piace perdere ma l’umore all’interno dello spogliatoio è alto, c’è fiducia come sempre è stato. Sappiamo di dover risolvere alcune situazioni, piccoli dettagli, ma al tempo stesso sappiamo anche di essere in grado di poterlo fare. Queste partite ci sono servite per crescere e per lavorare meglio su certi aspetti – conclude il pivot versiliese, classe 2001 – in modo da farci trovare pronti per i play off".

Maurizio Innocenti