De Vico ci prova

Una gara-3 da vincere per Torino, per continuare a sperare. Sarà questo lo spirito con cui la Reale Mutua affronterà la partita di questa sera. Le prime due sfide hanno visto Pistoia più pronta rispetto a Torino soprattutto nei momenti importanti, quando si è trattato di indirizzare il match. I biancorossi hanno messo in campo una solidità difensiva impressionante tanto da tenere a 60 punti in entrambe le gare il migliore attacco del campionato. Torino di contro dovrà necessariamente inventarsi qualcosa di diverso cercando di avere un apporto maggiore dalla panchina e proprio da questo punto di vista per questa partita potrebbe ritrovare il capitano De Vico al quale sarebbero stati tolti i punti di sutura dopo l’operazione per la ricostruzione dello zigomo e potrebbe essere a disposizione. Torino spera inoltre nel fattore campo chiamando a raccolta i tifosi (il pala Gianni Asti è sold-out) per sostenere la squadra in questa rimonta. "Abbiamo l’obbligo di vincere tre partite consecutive – afferma coach Franco Ciani - ,a noi vogliamo porre l’attenzione solo sulla prima. Dobbiamo imparare che i passi in avanti che abbiamo fatto tra gara 1 e gara 2 non sono stati sufficienti e che in certi momenti non riusciamo ad essere lucidi. Finalmente giochiamo davanti al nostro pubblico dopo le due partite a Pistoia, dove il fattore campo è stato fortemente incisivo. Ci auguriamo che possa accadere altrettanto".

Di contro c’è un settore ospiti esaurito (almeno 230 tifosi biancorossi in arrivo in Piemonte) e un’intera città, Pistoia, che spera nella grande festa ’a distanza’. E nei locali urgono i preparativi. Saranno infatti diversi gli esercizi che garantiranno la trasmissione della partita, specialmente sulla Sala. E’ stato addirittura montato un telo proiettore all’esterno della Fortezza 59, in Piazza della Resistenza: "non è necessaria la prenotazione", fa sapere il titolare Francesco Becagli".

Bocchini–Innocenti