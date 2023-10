Davì e Goffredi non bastano

Ricco 6: viene chiamato poco in causa e nelle rare occasioni si fa trovare pronto. Alla fine trascorre una domenica senza grossi patemi.

Pertica 6: una partita diligente e di grande intensità difensiva. Tiene la posizione bloccando gli avanti del Carpi. (Silvestro s.v.)

Davì 6: come al solito comanda la difesa, dirige i compagni e soprattutto dà sicurezza. Un giocatore su cui Consonni può sempre fare affidamento.

Salto 6,5: il migliore degli arancioni. Sicuro negli interventi, sempre in posizione, pronto negli interventi, dalle sue parti non si passa.

Chrysovergis 6: una gara secondo i dettami voluti dall’allenatore, fa ciò che deve per dare una mano alla squadra e porta il suo mattoncino alla causa. Costa 6: ci mette tanto impegno e già per questo va premiato ogni tanto si perde un po’ ma alla fine lotta in mezzo al campo dando sempre il massimo.

Tanasa 6: prova a dettare i tempi di gioco ma sinceramente in una partita così bloccata non è facile anche perché gli avversari non gli lasciano spazio di manovra.

Diodato s.v.: esce per infortunio alla mezz’ora (Goffredi 6: una buona partita, entra bene nella gara e fa il suo).

Oubakent 5: non si vede praticamente mai, non riesce a incidere e fa fatica a trovare la posizione in campo. Gioca in un ruolo non suo e questo lo porta ad essere avulso dal gioco. (Ferrandino 5: vale lo stesso discorso fatto per Oubakent, non riesce ad essere incisivo come invece può fare).

Marquez 5: di fatto non si vede anche se a sua difesa va detto che non gli arriva un pallone giocabile la sensazione è che sia troppo solo in avanti. (La Monica 5: anche lui si trova troppo isolato in avanti, di palloni non ne arrivano e alla fine corre e ci prova ma i risultati non arrivano).

Piscitella 6: uno tra i più intraprendenti del reparto offensivo anche se la sensazione è che predichi nel deserto, la squadra si affida a lui che però non può fare pentole e coperchi. (Di Mino s.v.).

Consonni 6: il Carpi è un avversario tosto e si è visto, ha imbrigliato la Pistoiese fermandola sugli esterni, lui ha provato a cambiare per dare maggiore vivacità ma il risultato non è cambiato. Avrebbe potuto osare di più magari giocando con due punte solo che Marquez aveva finito la benzina.

M.I.