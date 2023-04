Davì decisivo, Caponi pure

Valentini 6,5: non corre grossi pericoli, ma quando viene chiamato in causa si fa sempre trovare pronto e presente.

Arcuri 6: una partita senza troppi affanni dal momento che il Lentigione non spinge poi molto e lui se la cava con una prestazione senza sbavature.

Davì 6,5: ha il merito di sbloccare la partita e indirizzarla subito dalla parte della Pistoiese e non è poco. Per il resto gioca la sua solita partita di grande solidità e concretezza.

Viscomi 6,5: il solito punto di riferimento difensivo. E’ sufficiente la sua presenza in campo per dare sicurezza ai compagni e mandare in affanno gli avversari.

Vassallo 6: una partita diligente, senza alti né bassi. Compie il suo dovere, presidia la fascia e dà il suo contributo (Biagioni 6: entra e si piazza subito a guardia del fortino arancione. Una prova sufficiente).

Mehic 6: la solita intelligenza tattica al servizio della squadra, è sempre nel posto giusto al momento giusto. Forse con un po’ meno verve del solito, ma va bene anche così.

Caponi 6,5: ormai il capitano è una sicurezza, detta i tempi, il ritmo e mette in moto i compagni. Come in occasione del gol del vantaggio.

Andreoli 5,5: ci prova ad entrare in partita a mettersi in moto, ma sinceramente non ci riesce (Sighinolfi s.v.)

Florentine 5,5: in tutta sincerità non è stata la sua partita migliore, mai dentro il match e mai incisivo. Si perde spesso e non riesce a lasciare il segno.

Macrì 5,5: gioca, si impegna, ma i risultati non lo premiano. Deve ritrovare il guizzo dei tempi migliori, ma chiaramente non è facile dopo l’infortunio che ha subito (Di Biase 5,5,: non sta attraversando un buon momento e si vede. E’ lontano dalla sua forma migliore, tuttavia ci può stare considerando la giovane età e il fatto di aver tirato la carretta fino ad ora).

Barzotti 6,5: lotta e sgomita come sempre, svaria su tutto il fronte offensivo, cerca la via del gol, il suo apporto è fondamentale (Martin Gomez s.v.).

Consonni 6,5: lo aveva detto nel pre partita che non sarebbe stato facile ed ha avuto ragione. Lui però ha saputo trovare le contromisure giuste soprattutto quando la squadra è andata un po’ in difficoltà. Riuscire a portare in porto il risultato non è stato facile, ma ancora una volta ha avuto ragione lui.

M.I.