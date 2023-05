Dany vola sul 2-0 Agliana è al muro Domenica gara-3

Sfiorare il cielo con un dito. Battendo nuovamente l’Endiasfalti Agliana al Pala Capitini (stavolta col punteggio di 90-75), il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata è a un passo dalla finale dei playoff di serie C Gold: ai mobilieri, infatti, manca una sola vittoria per centrare la qualificazione all’atto conclusivo, nel quale potrebbe vedersela con la Virtus Siena, in vantaggio 2-0 su Altopascio. In gara-2, Quarrata disputa una partita quasi perfetta, espugnando con pieno merito il campo aglianese per la seconda volta nel giro di quattro giorni. Prova collettiva da applausi dei ragazzi allenati da coach Alberto Tonfoni. Il grande protagonista, come domenica scorsa, è Mustiatsa, che timbra una prestazione da 26 punti. In doppia cifra vanno anche Riccio, Rossi, Balducci e Calugi. Domenica prossima la serie si sposta, dalle 18, al PalaMelo: per i biancoblu sarà la prima occasione per chiudere i giochi. Pesanti, troppo pesanti si stanno rivelando le assenze di Tuci e Nesi nelle fila di Agliana.