Dany Quarrata verso la B Ecco i prossimi avversari

Una nuova avventura tutta da scoprire e da vivere. Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata disputerà il torneo di serie B interregionale, suddiviso in quattro conference da due gruppi ciascuna: giocherà nel girone B della conference nord-ovest con Derthona Basketball Lab Tortona, Pallacanestro Sestri, Spezia Basket Club, Etrusca San Miniato, Use Empoli, Basket Cecina, Abc Castelfiorentino, Basket Olimpia Legnaia, Virtus Siena, Scuola Basket Arezzo e Basket Club Lucca. La regular season comincerà il primo ottobre 2023 e si chiuderà il 3 marzo 2024. La seconda fase vedrà la partecipazione delle 24 squadre della conference divise in tre poule da 8. Ci sarà un play-in Gold, cui accederanno le formazioni classificate dal primo al quarto posto dei due gruppi, un play-in Silver (dal 5° all’8°) e un playout (dal 9° al 12°). La seconda fase avrà inizio il 17 marzo e finirà il 28 aprile. I playoff inizieranno il 5 maggio e si concluderanno entro il 23 giugno. Vi accederanno le prime sei classificate del play-in Gold e le prime due del play-in Silver. Le promozioni in B nazionale saranno 6 (le 4 vincenti dei tabelloni-playoff e le 2 vincenti degli spareggi tra le perdenti delle finali-playoff). I playout andranno dal 5 al 19 maggio. Le retrocessioni in C unica saranno 10 (le ultime due dei 4 tabelloni-playout più le due perdenti dello spareggio tra le terz’ultime).

Gianluca Barni