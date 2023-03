Dany per il riscatto Endiasfalti favorita

Riordinare le idee e ripartire di slancio. È questa la ricetta delle nostre squadre per uscire dal periodo-nero. Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, Endiasfalti Agliana (serie C Gold) e Libertas Montale (serie C Silver) giocheranno oggi: Quarrata sarà di scena dalle 18.30 sul campo della Pallacanestro Valdisieve, mentre dalle 21.15 Agliana su quello della Synergy Valdarno; Montale ospiterà la Fides Montevarchi alle 19 alla palestra Coppi. In settimana il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata ha perso 74-73 il recupero di Siena con la Mens Sana: avanti di cinque lunghezze a 18 secondi dalla fine della contesa, ha subito un incredibile parziale di 7-0. Una partita che pareva già vinta e che invece consegna ai ragazzi di coach Alberto Tonfoni la terza sconfitta di fila. Intanto è arrivato un nuovo rinforzo: si tratta di Alberto Mazzullo (foto). Agliana, ottava, se la vedrà con la penultima. Montale, terz’ultimo, sfida la prima della classe.